Костюмы в фильме "Летучий корабль" появились благодаря ярославским изразцам

История создания сказочных костюмов в фильме "Летучий корабль"

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Фильм "Летучий корабль" примечателен огромным количеством ярких сказочных костюмов, похожих на вихрь красок и пёстрые узоры в калейдоскопе.

Фото: flickr.com by Mark Heard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Создание нарядов для сказки началось с того, что художник по костюмам Надежда Васильева пригласила в гости художника-постановщика Сергея Февралёва и он увидел изразцы над плитой, которые хозяйка квартиры привезла из Ярославля и Углича.

После этого было решено, что интерьер дворца в "Летучем корабле" должен быть сделан из изразцов, а костюмы — из ситца, потому что этот сухой материал хорошо сочетается с глянцевыми переливающимися изразцами.

Команда полгода трудилась над костюмами. В фильме нет ни одного взятого напрокат наряда. Это касается даже той одежды, которая была на актёрах массовки.

За основу женских платьев была взята дымковская глиняная игрушка с широкими юбками и узкими талиями, а для мужских костюмов — городецкая роспись. Из ситца была сделана даже обувь героев. Ситцевые головные уборы у всех персонажей разные. Если внимательно присмотреться к похожим шляпам в фильме, можно и в самом деле заметить, что они хоть немного, но отличаются по расцветке и рисунку.