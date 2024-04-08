Джеймс Кэмерон рассказал о планах снять новый фильм

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Джеймс Кэмерон планирует приступить к съёмкам ремейка "Фантастического путешествия"

0:52
Кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон планирует снять ремейк фильма "Фантастическое путешествие" 1966 года. Об этом пишет издание "Variety".

Джеймс Кэмерон планирует приступить к съёмкам ремейка "Фантастического путешествия"
Фото: commons.wikimedia.org by Angela George is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Джеймс Кэмерон сообщил, что приступит к работе над проектом в ближайшее время. 

"Мы [с продюсером Джоном Ландау] разрабатывали его уже несколько лет и планируем приступить к его реализации очень скоро", — сказал режиссёр.

По сюжету оригинального фильма учёный находится в смертельной опасности — у него обнаружили тромб в головном мозге. Для того чтобы его спасти, коллеги уменьшаются до размера молекулы и проникают в тело главного героя посредством инъекции. Но учёным нужно поспешить — они не могут оставаться настолько маленькими слишком долго.

Ранее Pravda.Ru писала, что Джэймс Кэмерон купил несколько единиц оружия перед съёмками "Терминатора", чтобы разобраться, как оно устроено. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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