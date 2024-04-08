Джеймс Кэмерон рассказал о планах снять новый фильм

Джеймс Кэмерон планирует приступить к съёмкам ремейка "Фантастического путешествия"

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Джеймс Кэмерон планирует снять ремейк фильма "Фантастическое путешествие" 1966 года. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: commons.wikimedia.org by Angela George is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Джеймс Кэмерон сообщил, что приступит к работе над проектом в ближайшее время.

"Мы [с продюсером Джоном Ландау] разрабатывали его уже несколько лет и планируем приступить к его реализации очень скоро", — сказал режиссёр.

По сюжету оригинального фильма учёный находится в смертельной опасности — у него обнаружили тромб в головном мозге. Для того чтобы его спасти, коллеги уменьшаются до размера молекулы и проникают в тело главного героя посредством инъекции. Но учёным нужно поспешить — они не могут оставаться настолько маленькими слишком долго.

Ранее Pravda.Ru писала, что Джэймс Кэмерон купил несколько единиц оружия перед съёмками "Терминатора", чтобы разобраться, как оно устроено.