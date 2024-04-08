Джеймс Кэмерон рассказал о планах снять новый фильм

Режиссёр Джеймс Кэмерон планирует снять ремейк фильма "Фантастическое путешествие" 1966 года. Об этом пишет издание "Variety".
Джеймс Кэмерон сообщил, что приступит к работе над проектом в ближайшее время.
"Мы [с продюсером Джоном Ландау] разрабатывали его уже несколько лет и планируем приступить к его реализации очень скоро", — сказал режиссёр.
По сюжету оригинального фильма учёный находится в смертельной опасности — у него обнаружили тромб в головном мозге. Для того чтобы его спасти, коллеги уменьшаются до размера молекулы и проникают в тело главного героя посредством инъекции. Но учёным нужно поспешить — они не могут оставаться настолько маленькими слишком долго.
Ранее Pravda.Ru писала, что Джэймс Кэмерон купил несколько единиц оружия перед съёмками "Терминатора", чтобы разобраться, как оно устроено.
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