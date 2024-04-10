Если бы не Михаил Ульянов, 16-летняя Анна Синякина могла бы не справиться со сложной ролью в драме "Ворошиловский стрелок"

Как 16-летняя Анна Синякина справлялась со сложной ролью в "Ворошиловском стрелке"

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Анна Синякина попала в драму "Ворошиловский стрелок" благодаря Михаилу Ульянову, сыгравшему дедушку её героини, который отомстил трём негодяям, надругавшимся над ней.

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На пробах у Станислава Говорухина был выбор между несколькими актрисами, в числе которых была и Юлия Началова, и он, не зная, кого выбрать, стал советоваться с Ульяновым. Увидев фотографию Синякиной, Говорухин с уверенностью сказал, что надо снимать её.

На этом помощь Ульянова юной актрисе, которой на тот момент было всего 16 лет, не закончилась. Когда у Анны не получилось заплакать в сцене, когда она вернулась домой к дедушке, Ульянов, чтобы поддержать свою неопытную коллегу, сказал при всех членах съёмочной команды, что и у него никогда не получается плакать, когда происходит что-то страшное. После того как такие слова прозвучали из уст настолько опытного и уважаемого человека, как Ульянов, никто не стал ругать Синякину за то, что у неё не получалось выдавить слёзы.

Во время съёмок Ульянов не переставал оказывать поддержку Синякиной, он давал ей различные советы, учил актёрскому мастерству и помогал ей лучше вжиться в роль. Ульянов так хорошо относился к юной коллеге, что в какой-то момент ей стало казаться, что он и правда её дедушка. Впрочем, в самой страшной сцене Анна так и не смогла сняться. Она очень стеснялась, поэтому вместо неё "насиловали" дублёршу.