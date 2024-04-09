Флегматичный Жан Рено и мятное масло для Натали Портман: малоизвестные факты о фильме "Леон"

Малоизвестные факты о фильме "Леон"

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Актёры нередко не только выполняют свою работу, делая всё по сценарию, но и принимают участие в создании образа. Так получилось и с главным героем фильма "Леон". Персонаж получился немного заторможенным, флегматичным и медлительным благодаря Жану Рено, который хотел сыграть именно так. Актёр с лёгкостью отдал всю главную инициативу во время съёмок Натали Портман, героиня которой получилась гораздо энергичнее и активнее.

Фото: https://vk.com/club_jean_reno by ★✰★ Жан Рено / Jean Reno ★✰★ в vk.com is licensed under public domain

Во время съёмок Натали Портман было 10 лет, но её героиня Матильда стремится быть взрослой и курит, однако родители юной актрисы следили, чтобы их дочь не делала этого по-настоящему. В контракте было прописано, что Натали не должна касаться губами сигареты. В результате в каждой сцене курения так и вышло: примерная дочь не ослушалась запрета родителей и только делала вид, что курит.

На пробах Натали Портман должна была заплакать. Для этого режиссёр Люк Бессон попросил актрису представить, что вся её семья умерла, но ей жалко только маленького братика. На впечатлительную Натали эти слова подействовали так, что она мгновенно расплакалась, однако уже на съёмках вызвать её слёзы было не так просто, и для этого актрисе брызнули в глаза мятное масло. Натали было так больно, что она заплакала и в дальнейшем научилась плакать по заказу, лишь бы только не испытать повторно той боли от мятного масла.

Матильду могла бы сыграть Лив Тайлер, но её кандидатуру отвергли, потому что ей было 15 лет. Для героини "Леона" она уже была слишком "старой".

На тестовом показе зрители начали нервничать во время сцены, в которой Матильда попросила Леона стать её любовником. Естественно, близости между героями не произошло, на даже такие слова из уст столь юной героини вызвали шок у публики, в результате чего этот эпизод был вырезан из окончательного варианта фильма, как и некоторые другие эпизоды, например, когда Леон зашёл в ванную и увидел обнажённую Матильду, расчёсывающую себе волосы.