Евгений Петросян дебютирует на большом экране в фильме "Манюня: Приключения в Москве"

Знаменитый юморист Евгений Петросян сыграет свою первую роль в кино

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Известный ведущий "Смехопанорамы" Евгений Петросян, наконец осуществил свою давнюю мечту, сыграв роль в крупном кино. В возрасте 78 лет он примет участие в фильме "Манюня: Приключения в Москве".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov is licensed under CC BY-SA 3.0

"Я впервые снимаюсь в кино, мечтая об этом со времен "Кавказской пленницы", но тогда не сложилось. Особенность кино — она, как известно, не позволяет артисту оценить свою работу до премьерного показа. Многое зависит от монтажа, от выбора сцен для фильма. Я с нетерпением жду выхода на экраны", — поделился Петросян.

Зрители также с нетерпением ждут выхода фильма, чтобы увидеть выдающегося комика в новой для него роли на большом экране. Премьера картины обещает стать интересным событием в мире киноискусства и, возможно, открыть новую главу в искусстве Петросяна.