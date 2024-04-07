Известный ведущий "Смехопанорамы" Евгений Петросян, наконец осуществил свою давнюю мечту, сыграв роль в крупном кино. В возрасте 78 лет он примет участие в фильме "Манюня: Приключения в Москве".
"Я впервые снимаюсь в кино, мечтая об этом со времен "Кавказской пленницы", но тогда не сложилось. Особенность кино — она, как известно, не позволяет артисту оценить свою работу до премьерного показа. Многое зависит от монтажа, от выбора сцен для фильма. Я с нетерпением жду выхода на экраны", — поделился Петросян.
Зрители также с нетерпением ждут выхода фильма, чтобы увидеть выдающегося комика в новой для него роли на большом экране. Премьера картины обещает стать интересным событием в мире киноискусства и, возможно, открыть новую главу в искусстве Петросяна.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.