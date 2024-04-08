"Чародеи": за что Валентин Гафт чуть не задушил свою партнершу Александру Яковлеву

На съемках фильма "Чародеи" Александру Яковлеву за глаза называли ведьмой

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Во время съемок телефильма "Чародеи" игравшие влюбленных актеры Валентин Гафт и Александра Яковлева сразу невзлюбили друг друга. Да и другие коллеги на нее постоянно жаловались. Гримерщица плакала от сложного характера Яковлевой, которая требовала, чтобы грим был идеальным вплоть до ресничек.

Фото: YouTube канал Odesa Film Studio by Скриншот видео YouTube канала Odesa Film Studio is licensed under public domain

К тому же Яковлева с трудом учила текст и часто опаздывала на съемки, а перфекционист Гафт этого не выдерживал и просто кипел от недовольства. Он с трудом терпел пересъёмки сцен. Особенно его раздражало, когда партнёрша путала реплики.

Однажды Яковлева снова забыла текст, и не выходя из отвратительного образа своего героя Сатанеева, который до этого пытался целовать свою партнёршу, Гафт схватил Яковлеву за шею. Этого не было в сценарии. Но в творческом запале Гафт чуть не задушил Александру. Его гнев был настолько искренним, что операторы даже не стали выключать камеры, а режиссер попросил разрешения включить эту сцену в фильм. Но актеру эта идея не понравилась.

В итоге режиссеру пришлось монтировать сцены с участием враждующих артистов таким образом, чтобы зритель видел их влюбленными, хотя в реальности они просто не выносили друг друга. Примечательно, что и признание в любви Гафт наговаривал другому человеку, вместо Яковлевой.

"Гафт был просто великолепен! Он сыграл гениально! Кстати, стал любимчиком всей группы с первого дня проб, когда пришел к нам и показывал, как может Сатанеев ухаживать за Аленой. Вместо партнерши он взял себе стул и так потрясающе признавался в любви стулу, что все женщины, кто был на пробах, не смогли устоять перед обаянием Гафта. Устоял только стул!" — вспоминал режиссер Константин Бромберг.

Что касается Александры Яковлевой, то режиссер очень многое прощал ей не только за красоту и талант, но и за редкую "чертовщинку", которая была в ее характере и внешности.