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"Чародеи": за что Валентин Гафт чуть не задушил свою партнершу Александру Яковлеву

На съемках фильма "Чародеи" Александру Яковлеву за глаза называли ведьмой

2:00
Кино

Во время съемок телефильма "Чародеи" игравшие влюбленных актеры Валентин Гафт и Александра Яковлева сразу невзлюбили друг друга. Да и другие коллеги на нее постоянно жаловались. Гримерщица плакала от сложного характера Яковлевой, которая требовала, чтобы грим был идеальным вплоть до ресничек.

На съемках фильма "Чародеи" Александру Яковлеву за глаза называли ведьмой
Фото: YouTube канал Odesa Film Studio by Скриншот видео YouTube канала Odesa Film Studio is licensed under public domain

К тому же Яковлева с трудом учила текст и часто опаздывала на съемки, а перфекционист Гафт этого не выдерживал и просто кипел от недовольства. Он с трудом терпел пересъёмки сцен. Особенно его раздражало, когда партнёрша путала реплики.

Однажды Яковлева снова забыла текст, и не выходя из отвратительного образа своего героя Сатанеева, который до этого пытался целовать свою партнёршу, Гафт схватил Яковлеву за шею. Этого не было в сценарии. Но в творческом запале Гафт чуть не задушил Александру. Его гнев был настолько искренним, что операторы даже не стали выключать камеры, а режиссер попросил разрешения включить эту сцену в фильм. Но актеру эта идея не понравилась.

В итоге режиссеру пришлось монтировать сцены с участием враждующих артистов таким образом, чтобы зритель видел их влюбленными, хотя в реальности они просто не выносили друг друга. Примечательно, что и признание в любви Гафт наговаривал другому человеку, вместо Яковлевой.

"Гафт был просто великолепен! Он сыграл гениально! Кстати, стал любимчиком всей группы с первого дня проб, когда пришел к нам и показывал, как может Сатанеев ухаживать за Аленой. Вместо партнерши он взял себе стул и так потрясающе признавался в любви стулу, что все женщины, кто был на пробах, не смогли устоять перед обаянием Гафта. Устоял только стул!" — вспоминал режиссер Константин Бромберг.

Что касается Александры Яковлевой, то режиссер очень многое прощал ей не только за красоту и талант, но и за редкую "чертовщинку", которая была в ее характере и внешности.

Песня "Ведьма-речка" из фильма "Чародеи" (1982)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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