Видеоблогер Святослав Коваленко оправдал Никиту Кологривого

Видеоблогер Святослав Коваленко высказался о Никите Кологривом: "Все мы не без греха"

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Видеоблогер Святослав Коваленко в своём Telegram-канале написал пост о Никите Кологривом, актёре, который больше всего известен по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Святослав Коваленко заверил, что Никита Кологривый приятный и жизнерадостный человек. Кроме того, он написал, что все люди могут совершить ошибку.

"Все мы не без греха, на то мы и люди, чтобы ошибаться, учиться и исправляться. Никита вполне приятный и позитивный человек", — заявил Святослав Коваленко.

Видеоблогер также добавил, что, вероятно, они с Никитой Кологривым что-то "замутят" в будущем.

"Приятное знакомство, может замутим что-то интересное, но чуть позже", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала про заявление психолога Родиона Баранова. По его мнению, Никита Кологривый не тот человек, за которого себя выдаёт.