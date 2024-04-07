Видеоблогер Святослав Коваленко оправдал Никиту Кологривого

Видеоблогер Святослав Коваленко в своём Telegram-канале написал пост о Никите Кологривом, актёре, который больше всего известен по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Святослав Коваленко заверил, что Никита Кологривый приятный и жизнерадостный человек. Кроме того, он написал, что все люди могут совершить ошибку.
"Все мы не без греха, на то мы и люди, чтобы ошибаться, учиться и исправляться. Никита вполне приятный и позитивный человек", — заявил Святослав Коваленко.
Видеоблогер также добавил, что, вероятно, они с Никитой Кологривым что-то "замутят" в будущем.
"Приятное знакомство, может замутим что-то интересное, но чуть позже", — сообщил он.
Ранее Pravda.Ru писала про заявление психолога Родиона Баранова. По его мнению, Никита Кологривый не тот человек, за которого себя выдаёт.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.