С 11 апреля в российских кинотеатрах можно будет посмотреть фильм "Падение империи"

Журналисты против диктатора: сюжет нового фильма Алекса Гарленда

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр и сценарист Алекс Гарленд представил своё видение ближайшего будущего Америки. В своем проекте, охарактеризованном самим Гарлендом как катастрофический жанр, слились воедино элементы научной фантастики, ужасов, антиутопии и, конечно, намеки на мелодраму.

Фото: flickr.com by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Фильм рассказывает о том, что происходит когда в стране приходит к власти диктатор. Три штата объединяются, чтобы атаковать Белый дом, где власть лежит в руках негодяев, а землю охватывает волна преступности и беспорядков.

Среди этого хаоса выживает группа журналистов, которые стремятся взять интервью у президента, чье правление подходит к концу. Но преодолеть всю страну становится невероятно трудно, ведь даже галлон бензина стоит крови и пота.

Естественно, в фильме полно спецэффектов и потрясающих сцен, разыгрывающихся среди обычных людей на фоне разрушения общества. Главную роль героической журналистки исполняет Кирстен Данст.