Голливудский актёр Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в лицемерии

Брэд Питт назвал Анджелину Джоли "лицемеркой"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Брэд Питт обвинил бывшую супругу Анджелину Джоли в лицемерии, сообщает издание "Daily Mail".

Фото: flickr.com by Caspar Diederik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Голливудский актёр рассказал, что звезда кино часто использует соглашения о неразглашении во время работы с собственной командой. Но при этом ей не понравилось, когда он захотел, чтобы актриса сама подписала такое соглашение.

"То же относится и к любому соглашению о неразглашении между Джоли и любой третьей стороной, с которой она состоит в отношениях или которая помогала заботиться о детях пары", — сказал инсайдер.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в применении к ней и детям физического насилия.

Изначально актриса подала ходатайство в суд, поскольку хотела продать бывшему мужу свою часть винной компании. Но всё сорвалось, когда Брэд Питт предложил Анджелине Джоли подписать соглашение о неразглашении. В нём запрещалось вне суда сообщать о насилии со стороны актёра.