Голливудский актёр Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в лицемерии

Брэд Питт обвинил бывшую супругу Анджелину Джоли в лицемерии, сообщает издание "Daily Mail".
Голливудский актёр рассказал, что звезда кино часто использует соглашения о неразглашении во время работы с собственной командой. Но при этом ей не понравилось, когда он захотел, чтобы актриса сама подписала такое соглашение.
"То же относится и к любому соглашению о неразглашении между Джоли и любой третьей стороной, с которой она состоит в отношениях или которая помогала заботиться о детях пары", — сказал инсайдер.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в применении к ней и детям физического насилия.
Изначально актриса подала ходатайство в суд, поскольку хотела продать бывшему мужу свою часть винной компании. Но всё сорвалось, когда Брэд Питт предложил Анджелине Джоли подписать соглашение о неразглашении. В нём запрещалось вне суда сообщать о насилии со стороны актёра.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.