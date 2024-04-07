Вышел трейлер нового фильма "Мой любимый чемпион" с Вилковой и Любимовым

Необычная дружба и семейные узы: трейлер к фильму "Мой любимый чемпион" уже в сети

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На просторах интернета появился трейлер к новому отечественному семейному фильму "Мой любимый чемпион", премьера которого назначена на 27 июня.

Фото: commons.wikimedia.org by Yudi Susilo is licensed under CC0

Сюжет крутится вокруг 13-летней Саши и ее верного друга, коня по имени Джонатан. Этот необычный союз помогает девочке преодолеть трудности общения с ровесниками и восстановить отношения с матерью, которая видит в упрямом скакуне лишь бремя для семьи. В отличие от матери, бабушка Саши готова пойти на любые жертвы, лишь бы защитить внучку и ее четвероногого друга.

В картине снялись такие известные актеры, как Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев и другие. Режиссером фильма выступил Александр Данилов.