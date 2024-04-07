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Вышел трейлер нового фильма "Мой любимый чемпион" с Вилковой и Любимовым

Необычная дружба и семейные узы: трейлер к фильму "Мой любимый чемпион" уже в сети

0:46
Кино » Российское кино

На просторах интернета появился трейлер к новому отечественному семейному фильму "Мой любимый чемпион", премьера которого назначена на 27 июня.

Необычная дружба и семейные узы: трейлер к фильму "Мой любимый чемпион" уже в сети
Фото: commons.wikimedia.org by Yudi Susilo is licensed under CC0

Сюжет крутится вокруг 13-летней Саши и ее верного друга, коня по имени Джонатан. Этот необычный союз помогает девочке преодолеть трудности общения с ровесниками и восстановить отношения с матерью, которая видит в упрямом скакуне лишь бремя для семьи. В отличие от матери, бабушка Саши готова пойти на любые жертвы, лишь бы защитить внучку и ее четвероногого друга.

В картине снялись такие известные актеры, как Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев и другие. Режиссером фильма выступил Александр Данилов.

Мой любимый чемпион | Официальный тизер-трейлер | В кино с 27 июня
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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