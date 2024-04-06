Звезда "Приключений Электроника" сообщил, что Василий Скромный перестал с ним общаться после начала СВО

Владимир Торсуев рассказал, что Василий Скромный перестал с ним общаться из-за СВО

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Владимир Торсуев, звезда фильма "Приключения Электроника", рассказал, что его коллега по картине Василий Скромный перестал с ним общаться после начала СВО, пишет издание "Абзац".

Фото: www.flickr.com by максим Рейналь is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исполнитель роли Электроника сообщил, что Скромный был единственным из детей-актёров, который получил соответствующее образование. Однако в итоге он выбрал карьеру моряка.

"Он одессит. И сейчас ходит по морям и океанам. В связи с этой ситуацией — так как владеют судном, на котором он ходит, украинцы, — он боится потерять работу и не общается ни с российскими каналами, ни с нами", — дополнил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что супруге Владимира Торсуева грозит тюремный срок на Украине.