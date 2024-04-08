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Шалости не по-детски: эпизод "Ералаша", который был снят явно не для малышей

Эпизод "Ералаша", от которого краснеют самые стеснительные зрители

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Кино

Считается, что "Ералаш" — это киножурнал для детей, и действительно, почти во всех сценках юмор соответствует возрасту мальчишек и девчонок, но всё же в более поздних выпусках был один довольно смелый и даже в какой-то степени эротический эпизод.

Эпизод "Ералаша", от которого краснеют самые стеснительные зрители
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В серии под названием "С лёгким паром!" мальчик приходит домой к ровеснице, чтобы уточнить учебный вопрос, а она в это время лежит в густой пене в ванне и кричит гостю, чтобы он шёл к ней. Когда он заходит, юная кокетка видит его смущение и интерес и нарочно, чтобы подразнить мальчика, поднимает обнажённую ногу.

Тело девочки скрыто пеной, но в какой-то момент она просит школьника потереть ей спинку и говорит, что сейчас встанет. Перепуганный мальчик с криком умоляет её не делать этого, но она всё-таки встаёт, после чего выясняется, что она не была раздетой.

Зрители единогласно сошлись во мнении о том, что такой шаловливый юмор трудно назвать детским.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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