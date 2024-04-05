Названы самые кассовые фильмы российского проката за четверг

Стали известны самые кассовые фильмы четверга. "Летучий корабль" — наиболее прибыльный

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Объявлены наиболее кассовые фильмы российского проката за 4 апреля. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Так, больше всего за четверг смогла собрать картина Ильи Учителя "Летучий корабль". По данным издания, она заработала почти 9 миллионов рублей. Причём этот фильм становится самым кассовым третий четверг подряд.

На втором месте расположился проект Адама Вингарда "Годзилла и Конг: Новая империя". Сборы фильма за 4 апреля составили чуть больше, чем 5 миллионов рублей.

Почётное третье место заняла картина Саймона Селлана Джонса "Артур, ты король", в которой сыграл Марк Уолберг, с 3,6 миллионами рублей.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что сборы "Летучего корабля" за первые дни проката превысили отметку в 200 миллионов рублей.