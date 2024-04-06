3 героя советских мультфильмов, в честь которых в Москве установили памятники

Pravda.Ru сделала подборку персонажей известных советских мультфильмов, которым установили памятник в Москве.
Монумент, посвящённый герою одноимённой картины, появился в столице в 2012 году. Он расположен на Песочной аллее в парке "Сокольники". Авторами статуи являются скульпторы Марчел Коробел и Ольга Фомина.
Знаменитому милиционеру тоже установили памятник в Москве — в Слесарном переулке у здания ГИБДД. Причём статуя изображает собой кадр из мультфильма, когда дяде Стёпе на руку доверительно села птичка. Автором монумента выступил Александр Рожников.
Памятник коту Василию из мультфильма про попугая Кешу находится в Таганском районе, на улице Талалихина. Герой картины сидит на возвышении, а в руке держит сардельку. Автор монумента неизвестен, однако его проект полюбился многим жителям столицы.
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