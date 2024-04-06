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3 героя советских мультфильмов, в честь которых в Москве установили памятники

В честь этих персонажей советских мультфильмов воздвигли памятники в столице

0:59
Кино

Pravda.Ru сделала подборку персонажей известных советских мультфильмов, которым установили памятник в Москве. 

В честь этих персонажей советских мультфильмов воздвигли памятники в столице
Фото: Self-photographed by Maciek Szostek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мойдодыр

Монумент, посвящённый герою одноимённой картины, появился в столице в 2012 году. Он расположен на Песочной аллее в парке "Сокольники". Авторами статуи являются скульпторы Марчел Коробел и Ольга Фомина.

Дядя Стёпа

Знаменитому милиционеру тоже установили памятник в Москве — в Слесарном переулке у здания ГИБДД. Причём статуя изображает собой кадр из мультфильма, когда дяде Стёпе на руку доверительно села птичка. Автором монумента выступил Александр Рожников.

Кот Василий

Памятник коту Василию из мультфильма про попугая Кешу находится в Таганском районе, на улице Талалихина. Герой картины сидит на возвышении, а в руке держит сардельку. Автор монумента неизвестен, однако его проект полюбился многим жителям столицы. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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