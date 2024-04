Евгений Петросян впервые снялся в большом кино, и сразу — в главной роли

Евгений Петросян дебютировал в кино и сразу сыграл главную роль в фильме "Манюня: Приключения в Москве". Полнометражный проект "Манюня" развивает "Кинокомпания братьев Андреасян" по вселенной популярного сериала Okko.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported