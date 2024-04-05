Евгений Петросян впервые снялся в большом кино, и сразу — в главной роли

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Евгений Петросян дебютировал в кино в детском фильме "Манюня: Приключения в Москве"

Кино

Евгений Петросян дебютировал в кино и сразу сыграл главную роль в фильме "Манюня: Приключения в Москве". Полнометражный проект "Манюня" развивает "Кинокомпания братьев Андреасян" по вселенной популярного сериала Okko.

Евгений Петросян дебютировал в кино в детском фильме "Манюня: Приключения в Москве"
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это уже второй фильм, первый — "Манюня. Новогодние приключения" зрители увидели еще перед Новым годом.

В центре сюжета — путешествие Манюни с друзьями в Москву в 1981 году, где она хочет побывать на концерте группы "Земляне".

"Девочка давно мечтала побывать на концерте своей любимой группы "Земляне", но она и представить не могла, какие невероятные события и неожиданные знакомства ждут их на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы", — сообщает синопсис.

В основу сюжета лег детский роман "Манюня" Наринэ Абгарян. В главной роли — звезда шоу "Петросян-шоу" 78-летний Евгений Петросян. Это его первая роль в кино. Евгений Ваганович раньше принимал участие в съемках телеспектаклей и документальных фильмов, а в этот раз сыграл роль Григория Савельевича, друга Розы Иосифовны. Всю карьеру ему регулярно предлагали сняться в кино, но что-то всегда мешало. Петросян признался, что ему невероятно мил, наполнен добротой и ностальгией сюжет этого фильма. А еще ему будет приятно, что его дети смогут увидеть папу на экранах.

"Манюня: Приключения в Москве" — семейный фильм, премьера которого состоится 30 мая. Ещё по этой франшизе будет снят мультсериал.

"Манюня: Приключения в Москве" — трейлер
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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