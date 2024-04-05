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Богомолов размазал уехавших коллег: Без вас построим новый интересный, умный театр

Константин Богомолов заявил, что "уехавшим" сложно смириться с тем, что без них в стране есть жизнь

1:34
Кино

На выставке "Россия" в марте и апреле показали двенадцать премьер театрального проекта "Голоса страны". В эту субботу последний. Эффект — просто потрясающий: аншлаги и аплодисменты, бурные дискуссии и откровенные оскорбления со стороны уехавших либералов.

Константин Богомолов заявил, что "уехавшим" сложно смириться с тем, что без них в стране есть жизнь
Фото: commons.wikimedia.org by Gerarus is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

По словам руководителя проекта Константина Богомолова, в "Голосах" участвуют талантливые молодые люди, которые в будущем создадут "новый интересный, умный театр". И работают за копейки, потому что грант — это про творчество, а не про заработок. Режиссер признался, что тоже участвует в "Голосах" на общественных началах, получая от этого удовольствие, разделяя с молодежью "радость творить — для своего зрителя, в родном доме".

Вместе с тем "Голоса страны" столкнулись с агрессивной критикой со стороны "либерального обкома", как их называет сам Богомолов. На ребят посыпались угрозы и оскорбления со стороны определённых лиц в соцсетях и в некоторых СМИ. Либералы из-за границы выразили недовольство тем, что молодые талантливые ребята работают с Богомоловым на государственном проекте, призвали одуматься. Но наши артисты спокойно прошли через травлю и сделали правильные выводы о том, кто эти люди, которые обвиняют их в предательстве.

"Трудно, когда ты покинул страну, смириться с тем, что жизнь в стране идет и развивается. Трудно принять, что талантливое и умное не обязательно должно быть тех же взглядов, что и ты. И вообще что жизнь после тебя есть", — пояснил Богомолов причины истерики либералов-активистов в эмиграции.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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