"Беспринципные": почему так популярен сериал о московских богачах с Павлом Деревянко

Секрет популярности сериала "Беспринципные"

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28 марта на "Кинопоиске" стартовал четвёртый сезон сериала "Беспринципные", который завоевал любовь огромной аудитории. Рассказываем, чем этот сериал так зацепил зрителей.

Фото: flickr.com by Harry Popoff is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сюжет посвящён московским богачам, чьи дома находятся на Патриарших прудах. Герои поданы карикатурно и утрированно: они не работают, но каким-то образом владеют миллиардами, изменяют друг другу, передаривают друг другу коньяк, разбавленный водой, а потом ищут того, кто первым испортил алкоголь, открывают бизнес по продаже воздуха и вытворяют ещё много всего, что вызывает саркастическую улыбку у зрителя. Сериал популярен ещё и поэтому: сейчас модно смеяться над богачами даже в зарубежных фильмах, как это было, например, в "Треугольнике печали".

"Беспринципные" похожи на сборник анекдотов, связанных между собой только общими персонажами. Каждую серию можно смотреть, не привязываясь к предыдущей. Такой формат придаёт лёгкости и непринуждённости сериалу, а значит, позволяет просто расслабиться и от души посмеяться.

Александр Цыпкин, по рассказам которого снят сериал, — большой поклонник Вуди Аллена. Писатель вдохновлялся стилем американского комедийного режиссёра. Это ещё одна причина, почему "Беспринципные" получились такими весёлыми и искромётными.

Также, как ни пародоксально, "Беспринципные" не оставляют зрителей равнодушными ещё и потому, что вызывают возмущение, и речь идёт не столько о героях и их поступках, сколько об идеях, продвигаемых в сериале. Многие заметили, что под маской сатиры скрываются патриархальные ценности, доведённые до абсурда: в конце каждой серии оказывается, что измены — это ерунда, раз они делают семью ещё крепче.

В сериале снялись Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Юрий Колокольников, а также Нонна Гришаева и Андрей Малахов в роли самих себя.