В кинотеатрах нашей страны начались показы фильма об одном из наиболее громких ограблений Российской империи

Сегодня в кинотеатрах нашей страны начались показы исторического фильма Андрея Богатырёва "Золото Умальты" про одно из самых громких ограблений в Российской империи.
В проекте приняли участие Павел Деревянко, Софья Эрнст, Александр Самойленко и другие актёры.
В основе картины лежат события, которые происходили в Хабаровском крае в 1917 году.
По сюжету у реки Умальты неизвестные в шаманских масках совершают нападение на обоз, а затем расправляются с охраной и забирают 40 пудов золота. Золотопромышленник Булыгин решает вернуть украденное и для этого начинает собирать отряд головорезов. Однако золото хочет заполучить не только он.
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