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В кинотеатрах нашей страны начались показы фильма об одном из наиболее громких ограблений Российской империи

В кинотеатрах начались показы исторического фильма "Золото Умальты" про громкое ограбление

0:43
Кино

Сегодня в кинотеатрах нашей страны начались показы исторического фильма Андрея Богатырёва "Золото Умальты" про одно из самых громких ограблений в Российской империи.

В кинотеатрах начались показы исторического фильма "Золото Умальты" про громкое ограбление
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В проекте приняли участие Павел Деревянко, Софья Эрнст, Александр Самойленко и другие актёры.

В основе картины лежат события, которые происходили в Хабаровском крае в 1917 году.

По сюжету у реки Умальты неизвестные в шаманских масках совершают нападение на обоз, а затем расправляются с охраной и забирают 40 пудов золота. Золотопромышленник Булыгин решает вернуть украденное и для этого начинает собирать отряд головорезов. Однако золото хочет заполучить не только он.

Золото Умальты - Трейлер (2024)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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