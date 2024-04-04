Марк Эйдельштейн чуть не лишился главной роли в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения

Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Марк Эйдельштейн мог не исполнить главную роль в картине "Сто лет тому вперёд". Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Режиссёр Александр Андрющенко решил провести пробы с Марком Эйдельштейном. Однако оказалось, что актёр не явился на кастинг.

"Мне приходит сообщение от Миши Милашина [оператор], в котором написано: "Марк, а почему ты не захотел прийти на пробы "Сто лет тому вперёд"? Это хорошая картина". И я тогда подумал: "Если я отказался, значит, на то были причины, наверное", — рассказал Марк Эдельштейн.

Когда режиссёр узнал об отказе, то возмутился. Он подумал, что актёр заболел "звёздной болезнью". Но спустя несколько месяцев выяснилось, что Марк Эйдельштейн даже не знал о кастинге.

"Почему-то кто-то сказал кастинг-директорам, что мне это не интересно. Скандалы, интриги и расследования просто", — сообщил актёр.

В основу фильма "Сто лет тому вперёд" легло произведение Кира Булычёва. Премьера картины о Коле Герасимове и Алисе Селезнёве должна состояться 18 апреля.