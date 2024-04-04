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Марк Эйдельштейн чуть не лишился главной роли в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения

Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения

1:06
Кино

Марк Эйдельштейн мог не исполнить главную роль в картине "Сто лет тому вперёд". Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

Марк Эйдельштейн мог не сыграть в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Режиссёр Александр Андрющенко решил провести пробы с Марком Эйдельштейном. Однако оказалось, что актёр не явился на кастинг. 

"Мне приходит сообщение от Миши Милашина [оператор], в котором написано: "Марк, а почему ты не захотел прийти на пробы "Сто лет тому вперёд"? Это хорошая картина". И я тогда подумал: "Если я отказался, значит, на то были причины, наверное", — рассказал Марк Эдельштейн.

Когда режиссёр узнал об отказе, то возмутился. Он подумал, что актёр заболел "звёздной болезнью". Но спустя несколько месяцев выяснилось, что Марк Эйдельштейн даже не знал о кастинге. 

"Почему-то кто-то сказал кастинг-директорам, что мне это не интересно. Скандалы, интриги и расследования просто", — сообщил актёр. 

В основу фильма "Сто лет тому вперёд" легло произведение Кира Булычёва. Премьера картины о Коле Герасимове и Алисе Селезнёве должна состояться 18 апреля.

Сто лет тому вперед | Трейлер | В кино с 18 апреля
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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