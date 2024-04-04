Марк Эйдельштейн чуть не лишился главной роли в фильме "Сто лет тому вперёд" из-за недоразумения

Марк Эйдельштейн мог не исполнить главную роль в картине "Сто лет тому вперёд". Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".
Режиссёр Александр Андрющенко решил провести пробы с Марком Эйдельштейном. Однако оказалось, что актёр не явился на кастинг.
"Мне приходит сообщение от Миши Милашина [оператор], в котором написано: "Марк, а почему ты не захотел прийти на пробы "Сто лет тому вперёд"? Это хорошая картина". И я тогда подумал: "Если я отказался, значит, на то были причины, наверное", — рассказал Марк Эдельштейн.
Когда режиссёр узнал об отказе, то возмутился. Он подумал, что актёр заболел "звёздной болезнью". Но спустя несколько месяцев выяснилось, что Марк Эйдельштейн даже не знал о кастинге.
"Почему-то кто-то сказал кастинг-директорам, что мне это не интересно. Скандалы, интриги и расследования просто", — сообщил актёр.
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