Звезда "Слова пацана" рассказал, планирует ли он второго ребёнка

Рузиль Минекаев, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил, что пока он с женой не планирует второго ребёнка. Об этом он рассказал в беседе с актёром и блогером Никитой Ефремовым.
Исполнитель роли Марата сообщил, что они с супругой думали над вторым ребёнком. Однако решили это дело отложить, поскольку жена актёра хочет сначала построить карьеру. Кроме того, по словам Рузиля Минекаева, воспитывать ребёнка — это сложная задача.
"Бывает такое, что хочется, но ты понимаешь, как это трудно, и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть всё время дома с детьми. Поэтому мы не стали планировать и отказываться. Решили пустить на самотёк", — сказал актёр.
Рузиль Минекаев женат на Азизе Бекмановой. Влюблённая пара воспитывает сына Рэмиля, которому сейчас 1 год.
Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев на самом деле думает о своём раннем браке.
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