Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"СберСтрахование": владельцам животных теперь доступен телемедицинский полис
Чистка ушей ватными палочками может представлять опасность
Юрист Палюлин: имущество, приобретенное до брака, может подлежать разделу, если его стоимость увеличилась
Эксперты разбираются, почему Китай тайком изменил орбиту лунных спутников
Клубничный смузи с зелёным чаем: вкусный коктейль со льдом
"ВСК": в России растёт число аварий с участием китайских автомобилей
Дмитрию Нагиеву исполнилось 57 лет
Как бороться с майским жуком
Руки на стол: гид по уходу за руками
Звезда "Слова пацана" рассказал, планирует ли он второго ребёнка

Рузиль Минекаев сообщил, что пока он с женой не планирует второго ребёнка

0:43
Кино

Рузиль Минекаев, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", заявил, что пока он с женой не планирует второго ребёнка. Об этом он рассказал в беседе с актёром и блогером Никитой Ефремовым

Рузиль Минекаев сообщил, что пока он с женой не планирует второго ребёнка
Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Исполнитель роли Марата сообщил, что они с супругой думали над вторым ребёнком. Однако решили это дело отложить, поскольку жена актёра хочет сначала построить карьеру. Кроме того, по словам Рузиля Минекаева, воспитывать ребёнка — это сложная задача.

"Бывает такое, что хочется, но ты понимаешь, как это трудно, и жена хочет карьеру, работать, а не сидеть всё время дома с детьми. Поэтому мы не стали планировать и отказываться. Решили пустить на самотёк", — сказал актёр.

Рузиль Минекаев женат на Азизе Бекмановой. Влюблённая пара воспитывает сына Рэмиля, которому сейчас 1 год. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев на самом деле думает о своём раннем браке.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Дмитрию Нагиеву исполнилось 57 лет
Как бороться с майским жуком
Руки на стол: гид по уходу за руками
Председатель совета директоров СКА Медведев считает, что потолок зарплат в КХЛ нужно поднять на 10%
ФСБ: Три пособника теракта в "Крокусе Сити Холле" задержаны
Кинолог Чернец предупредила, чем может быть опасен креативный груминг
Российские банки отменяют комиссии за перевод самому себе
Фёдор Бондарчук признался, что боится Хабенского из-за его сильной энергетики
Эндокринолог Зухра Павлова: использование яркого освещения во время сна может привести к инсульту
В ГИБДД напомнили о важной кнопке в автомобиле, о которой не знают многие водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников