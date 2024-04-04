Пластический хирург рассказал, почему Дженнифер Энистон завидует Джулии Робертс

Пластический хирург Отто Пласик заявил, что Джулия Робертс поддерживает молодость с помощью уколов

56-летняя американская актриса Джулия Робертс умеет выглядеть молодо и без радикальных методов. Ее небольшие и обдуманные изменения во внешности положительно влияют на самооценку и помогают обновлять ее образ.

Фото: flickr by Gordon Correll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Как сообщает Life & Style, это служит причиной зависти ее коллеги — 55-летней Дженнифер Энистон, которая постоянно сталкивается с критикой за свои косметические процедуры. Хотя, безусловно выглядит шикарно для своих лет. Особенный восторг у поклонников вызывает ее фигура — плод многолетних и регулярных занятий спортом.

Отто Пласик, пластический хирург из Чикаго предполагает, что звезда "Красотки" делает инъекции ботокса, филлеры в области губ, глаз и щек. А вот что касается Энистон, то он видит в ее лице последствия неудачного хирургического вмешательства и некачественных косметологических процедур. При этом доктор подчеркнул, что он сам не занимался внешностью этих актрис, и делает выводы исключительно исходя их собственного опыта работы с другими пациентами.