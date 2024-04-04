Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Людям, страдающим поллинозом, лучше использовать очистители воздуха
Как приготовить кремовый смузи с авокадо
Колонка "Алиса" изменила ответ о героине мультфильма "Маша и медведь" после скандала
В Петербурге разработан универсальный метод синтеза четвертичных аммониевых солей
Элитное жильё в московских новостройках подешевело на 10%
Эксперты рассказали, как подготовить место для стареющей кошки
В Театре на Трубной в апреле покажут спектакль "Женское счастье"
Сказка о Морозко стала в Новом Театре весенней
Проблемы китайских автомобилей на российском рынке: отсутствие сервиса и неадекватная гарантия
Пластический хирург рассказал, почему Дженнифер Энистон завидует Джулии Робертс

Пластический хирург Отто Пласик заявил, что Джулия Робертс поддерживает молодость с помощью уколов

Кино

56-летняя американская актриса Джулия Робертс умеет выглядеть молодо и без радикальных методов. Ее небольшие и обдуманные изменения во внешности положительно влияют на самооценку и помогают обновлять ее образ.

Пластический хирург Отто Пласик заявил, что Джулия Робертс поддерживает молодость с помощью уколов
Фото: flickr by Gordon Correll is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Как сообщает Life & Style, это служит причиной зависти ее коллеги — 55-летней Дженнифер Энистон, которая постоянно сталкивается с критикой за свои косметические процедуры. Хотя, безусловно выглядит шикарно для своих лет. Особенный восторг у поклонников вызывает ее фигура — плод многолетних и регулярных занятий спортом.

Отто Пласик, пластический хирург из Чикаго предполагает, что звезда "Красотки" делает инъекции ботокса, филлеры в области губ, глаз и щек. А вот что касается Энистон, то он видит в ее лице последствия неудачного хирургического вмешательства и некачественных косметологических процедур. При этом доктор подчеркнул, что он сам не занимался внешностью этих актрис, и делает выводы исключительно исходя их собственного опыта работы с другими пациентами.

Бирпонг: Джордж Клуни и Джулия Робертс ("Билет в рай/Ticket to Paradise", 2022)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
Сказка о Морозко стала в Новом Театре весенней
Проблемы китайских автомобилей на российском рынке: отсутствие сервиса и неадекватная гарантия
Путин: Главной целью заказчиков кровавого теракта в Москве было нанесение ущерба нашему единству
В Китай из Екатеринбурга впервые вылетел рейс после пандемии COVID-19
Как лечить солнечные ожоги хвойных деревьев?
Четыре гипоаллергенных средств для очень чувствительной кожи
"Росгосстрах": парковка под деревьями в сильный ветер несёт риск полной гибели авто
Как накопить на летний отпуск
Владимир Путин: "экономика России не переводится на военные рельсы"
Певец Прохор Шаляпин написал завещание на своё имущество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников