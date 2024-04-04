Актриса Ребел Уилсон раскрыла, с кем потеряла девственность в 35 лет

Ребел Уилсон рассказала, что потеряла девственность с Мики Гучем-младшим в 35 лет

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Актриса Ребел Уилсон рассказала, что потеряла девственность в 35 лет с коллегой Мики Гучем-младшим. Об этом она написала в своих мемуарах "Восстающая Ребел". Отрывки из них процитировал портал "TooFab".

Фото: flickr.com by Tim Geers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что актёры встречались на протяжении полугода.

"Микс, я знаю, это может быть сюрприз для тебя, но да, я потеряла невинность с тобой", — написала Ребел Уилсон в книге.

Она также добавила, что Мики Гуч-младший очень нравился ей по внешним данным. Кроме того, в его собственности был особняк с бассейном.

Напомним, что Ребел Уилсон получила известность благодаря участию в картинах "Идеальный голос" и "Девичник в Вегасе". С Мики Гучем-младшим её познакомили друзья.