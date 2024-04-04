Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти призналась, что начала готовиться к своей смерти из-за онкологии

Шеннен Доэрти из "Зачарованных" рассказала, что рак заставил ее подвести итоги жизни и изменить приоритеты

Актриса Шеннен Доэрти — Прю из сериала "Зачарованные", прощается с жизнью из-за прогрессирующего рака груди четвёртой степени и хочет облегчить жизнь своей матери.

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Шеннен потихоньку избавляется от накопленных вещей, разбирает вещи в своем доме в Теннесси и мечтает открыть приют для лошадей в этом же штате. Часть имущества актриса собирается продать и пожертвовать, а на вырученные средства отправиться в путешествие с мамой, чтобы оставить ей добрые воспоминания, ведь жить Шеннен Доэрти осталось не долго.

"Рак заставил меня подвести итоги своей жизни и изменить свои приоритеты. Мой главный приоритет на данный момент — моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше неё. Я не хочу, чтобы ей пришлось ещё и разбираться с кучей моих вещей. Я не хочу, чтобы она возилась с четырьмя складскими помещениями, заполненными мебелью".

Шеннен Доэрти прошла лечение и уже была в состоянии ремиссии, но четыре года назад болезнь вернулась. Несмотря на трудности, актриса продолжает заботиться о близких, бороться и пробовать разные методы лечения. А к мирским благам на пороге смерти Шеннен относится по-философски:

"Моё имущество - это просто вещи, которые не приносят мне особой радости. Но что меня радует, так это то, что я свожу маму в места, в которых она всегда хотела побывать".

https://youtu.be/IbB1fFdwetY?si=uA80nyT7IhKF3cv0