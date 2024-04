Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти призналась, что начала готовиться к своей смерти из-за онкологии

Актриса Шеннен Доэрти — Прю из сериала "Зачарованные", прощается с жизнью из-за прогрессирующего рака груди четвёртой степени и хочет облегчить жизнь своей матери.

Фото: commons.wikimedia.org by Thebry260 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.