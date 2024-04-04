Дочь Анастасии Заворотнюк улетела с мужем в Дубай накануне дня рождения матери и этим подогрела слухи о том, что онкобольная актриса находится в коме

Вчера Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года, но никто из родных не поздравил актрису публично. Дочь Анастасии Заворотнюк коротко благодарила всех поклонников актрисы за поздравления и пожелания скорейшего выздоровления.
Уже год не появляется новой информации о состоянии здоровья онкобольной Заворотнюк. Некоторые предполагают, что актриса находится в коме, хотя эта информация ничем не доказана. Анна Заворотнюк подогрела эти слухи не только тем, что не поздравила маму с днём рождения, но и тем, что накануне праздника улетела с мужем в Дубай.
Поклонники Анастасии Заворотнюк уверены, что, если бы актриса находилась в сознании, дочь не стала бы оставлять её в день рождения, особенно сейчас, когда когда особенно важно дорожить каждой минутой, проведённой с близким человеком.
"Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди…" — писала Анна Заворотнюк в 2024 году.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.