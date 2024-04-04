Дочь Анастасии Заворотнюк улетела с мужем в Дубай накануне дня рождения матери и этим подогрела слухи о том, что онкобольная актриса находится в коме

Дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай и подогрела слухи о том, что мать находится в коме

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Вчера Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года, но никто из родных не поздравил актрису публично. Дочь Анастасии Заворотнюк коротко благодарила всех поклонников актрисы за поздравления и пожелания скорейшего выздоровления.

Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by Анастасия Заворотнюк в vk.com is licensed under public domain

Уже год не появляется новой информации о состоянии здоровья онкобольной Заворотнюк. Некоторые предполагают, что актриса находится в коме, хотя эта информация ничем не доказана. Анна Заворотнюк подогрела эти слухи не только тем, что не поздравила маму с днём рождения, но и тем, что накануне праздника улетела с мужем в Дубай.

Поклонники Анастасии Заворотнюк уверены, что, если бы актриса находилась в сознании, дочь не стала бы оставлять её в день рождения, особенно сейчас, когда когда особенно важно дорожить каждой минутой, проведённой с близким человеком.