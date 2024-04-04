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Дочь Анастасии Заворотнюк улетела с мужем в Дубай накануне дня рождения матери и этим подогрела слухи о том, что онкобольная актриса находится в коме

Дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай и подогрела слухи о том, что мать находится в коме

1:05
Кино

Вчера Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года, но никто из родных не поздравил актрису публично. Дочь Анастасии Заворотнюк коротко благодарила всех поклонников актрисы за поздравления и пожелания скорейшего выздоровления.

Дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай и подогрела слухи о том, что мать находится в коме
Фото: https://vk.com/azavorotnyuk by Анастасия Заворотнюк в vk.com is licensed under public domain

Уже год не появляется новой информации о состоянии здоровья онкобольной Заворотнюк. Некоторые предполагают, что актриса находится в коме, хотя эта информация ничем не доказана. Анна Заворотнюк подогрела эти слухи не только тем, что не поздравила маму с днём рождения, но и тем, что накануне праздника улетела с мужем в Дубай.

Поклонники Анастасии Заворотнюк уверены, что, если бы актриса находилась в сознании, дочь не стала бы оставлять её в день рождения, особенно сейчас, когда когда особенно важно дорожить каждой минутой, проведённой с близким человеком.

"Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди…" — писала Анна Заворотнюк в 2024 году.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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