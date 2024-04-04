Страшная эпидемия захватила Алтай: Марина Александрова едет исследовать вирус и спасать людей

"Точка ноль" — 4 апреля вышла новая медицинская драма про вспышку смертельного вируса в алтайской глуши

4 апреля зрители увидят новый многосерийный проект "Точка ноль", повествующий о новой загадочной эпидемии, поразившей алтайскую деревню. Это невероятная история про смелость, способность отвечать за свои поступки и бороться с невежеством, из-за которого могут погибнуть сотни людей.

Фото: flickr by CDC Global is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По сюжету врач Аня Маркова в исполнении Марины Александровой, столкнувшись с личными проблемами, переезжает в Новосибирск, решив бросить карьеру в Москве ради научной работы по изучению вирусов. Здесь ее ждет новое испытание — борьба с недавно обнаруженным опасным вирусным заболеванием вспыхнувшим в алтайской деревне. Как бороться с болезнью, когда местное население не верит в угрозу? Для опытного вирусолога Ани это больше, чем работа… Все серии нового проекта можно посмотреть онлайн уже сегодня.

Сценарий к сериалу написал Кирилл Притула, а режиссером стал Сергей Пикалов. Теймур Джафаров и Анастасия Малышева выступили продюсерами проекта. Производством сериала занимались онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). В проекте снялись Марина Александрова, Сергей Марин, Сергей Маховиков, Наталья Рогожкина, Максим Емельянов и другие.