Страшная эпидемия захватила Алтай: Марина Александрова едет исследовать вирус и спасать людей

4 апреля зрители увидят новый многосерийный проект "Точка ноль", повествующий о новой загадочной эпидемии, поразившей алтайскую деревню. Это невероятная история про смелость, способность отвечать за свои поступки и бороться с невежеством, из-за которого могут погибнуть сотни людей.

Фото: flickr by CDC Global is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic