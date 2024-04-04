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Георгий Данелия открыл Никите Михалкову дорогу в кино, пригласив его в фильм "Я шагаю по Москве"

Георгий Данелия открыл кинематографу талант Никиты Михалкова в фильме "Я шагаю по Москве"

1:07
Кино

Вдова покойного режиссера Георгия Данелии рассказала, что ее муж открыл кинематографу талант Никиты Михалкова. По ее словам, актер часто обращался к именитому режиссеру за советом.

Георгий Данелия открыл кинематографу талант Никиты Михалкова в фильме "Я шагаю по Москве"
Фото: commons.wikimedia.org by Scholia is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike

"Вот Никита Михалков с Данелией дружил, уважал его мнение. Георгий Николаевич же, по сути, его открыл, утвердив на главную роль в своем фильме «Я шагаю по Москве»", — поделилась воспоминаниями Галина Данелия.

Никита Михалков потом часто приносил Георгию Данелии сценарии своих будущих фильмов, и тот как старший товарищ комментировал, советовал. А Михалков очень помог с похоронами Георгия Николаевича в 2019 году.

"Никита Сергеевич очень мне помог с похоронами", — поделилась Галина.

Муж Галины Ивановны, знаменитый советский режиссер Георгий Данелия, был знаком и работал со многими звездами кинематографа, а с кем-то из них соседствует и на Новодевичьем кладбище в Москве. Его похоронили рядом с Марком Захаровым, Галиной Волчек, Михаилом Жванецким, Василием Лановым и Станиславом Говорухиным.

А я иду, шагаю по Москве (песня из кинофильма "Я шагаю по Москве")
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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