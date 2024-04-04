Георгий Данелия открыл Никите Михалкову дорогу в кино, пригласив его в фильм "Я шагаю по Москве"

Вдова покойного режиссера Георгия Данелии рассказала, что ее муж открыл кинематографу талант Никиты Михалкова. По ее словам, актер часто обращался к именитому режиссеру за советом.
"Вот Никита Михалков с Данелией дружил, уважал его мнение. Георгий Николаевич же, по сути, его открыл, утвердив на главную роль в своем фильме «Я шагаю по Москве»", — поделилась воспоминаниями Галина Данелия.
Никита Михалков потом часто приносил Георгию Данелии сценарии своих будущих фильмов, и тот как старший товарищ комментировал, советовал. А Михалков очень помог с похоронами Георгия Николаевича в 2019 году.
"Никита Сергеевич очень мне помог с похоронами", — поделилась Галина.
Муж Галины Ивановны, знаменитый советский режиссер Георгий Данелия, был знаком и работал со многими звездами кинематографа, а с кем-то из них соседствует и на Новодевичьем кладбище в Москве. Его похоронили рядом с Марком Захаровым, Галиной Волчек, Михаилом Жванецким, Василием Лановым и Станиславом Говорухиным.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.