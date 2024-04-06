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Эти актёры боятся выступать на публике: в кино им легко, в театре намного труднее

Страх сцены: актёры, которые боятся публичных выступлений

1:16
Кино

Казалось бы, профессия актёра подразумевает открытость и раскрепощённость. Однако есть звёзды, которым очень тяжело даются выступления на публике. 

Страх сцены: актёры, которые боятся публичных выступлений
Фото: commons.wikimedia.org by Nikita Kozyrev, Vladimir Bogdanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Меган Фокс

Знаменитость признавалась, что в кино ей играть легко, в отличие от театра. По её словам, во время съёмок фильма можно сделать новый дубль, если вдруг забыл слова или их перепутал. Но на театральной сцене — это невозможно. Именно поэтому актрисе страшно выступать на публике в театре.

Джим Керри

Когда Джиму Керри было 15 лет, с ним произошёл досадный случай. Тогда у него было запланировано выступление в стендап-клубе. По совету родителей юноша надел костюм, сделанный из полиэстра. Когда актёр стал выступать, то зрители начали над ним смеяться из-за внешнего вида, который был "не стильным". 

После этого случая, Джиму Керри понадобилось 2 года, чтобы избавиться от страха публичных выступлений.

Бенедикт Камбербэтч

Звезда сериала "Шерлок" боится получать награды. Он признавался, что его пугает выход на сцену, поскольку на ней надо производить впечатление достойного человека и не выглядеть глупо. Но главное то, что ещё нужно говорить речь. По словам Бенедикта Камбербэтча, это приводит его в ступор.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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