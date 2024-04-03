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Лилия Гурская, супруга Владимира Торсуева, может сесть в тюрьму на Украине

Жене Владимира Торсуева грозит тюремный срок на Украине

0:54
Кино

Стало известно, что Лилии Гурской, супруге Владимира Торсуева, грозит тюремный срок на Украине. Об этом пишет EADaily со ссылкой на беседу актёра с проектом "Так сказать" на RuTube-канале "Абзац".

Жене Владимира Торсуева грозит тюремный срок на Украине
Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Звезда фильма "Приключения Электроника" рассказал, что у его супруги было украинское гражданство, но она также получила и паспорт РФ.

"СБУ работает, не дремлет — ей уже дали 5 лет тюрьмы заочно за то, что она жена "террориста". Но это же бред. У неё там дети, внук у нас там, отец", — пояснил Владимир Торсуев.

При этом актёр сообщил, что из-за заочного приговора Лилия Гурская не смогла отправиться на похороны собственной матери.

Напомним, что в 2022 году Владимир Торсуев вместе с братом Юрием сообщили, что на Украине их признали "террористами" из-за того, что они оказывали гуманитарную помощь Донбассу.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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