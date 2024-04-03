Лилия Гурская, супруга Владимира Торсуева, может сесть в тюрьму на Украине

Жене Владимира Торсуева грозит тюремный срок на Украине

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Стало известно, что Лилии Гурской, супруге Владимира Торсуева, грозит тюремный срок на Украине. Об этом пишет EADaily со ссылкой на беседу актёра с проектом "Так сказать" на RuTube-канале "Абзац".

Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Звезда фильма "Приключения Электроника" рассказал, что у его супруги было украинское гражданство, но она также получила и паспорт РФ.

"СБУ работает, не дремлет — ей уже дали 5 лет тюрьмы заочно за то, что она жена "террориста". Но это же бред. У неё там дети, внук у нас там, отец", — пояснил Владимир Торсуев.

При этом актёр сообщил, что из-за заочного приговора Лилия Гурская не смогла отправиться на похороны собственной матери.

Напомним, что в 2022 году Владимир Торсуев вместе с братом Юрием сообщили, что на Украине их признали "террористами" из-за того, что они оказывали гуманитарную помощь Донбассу.