Лилия Гурская, супруга Владимира Торсуева, может сесть в тюрьму на Украине

Стало известно, что Лилии Гурской, супруге Владимира Торсуева, грозит тюремный срок на Украине. Об этом пишет EADaily со ссылкой на беседу актёра с проектом "Так сказать" на RuTube-канале "Абзац".
Звезда фильма "Приключения Электроника" рассказал, что у его супруги было украинское гражданство, но она также получила и паспорт РФ.
"СБУ работает, не дремлет — ей уже дали 5 лет тюрьмы заочно за то, что она жена "террориста". Но это же бред. У неё там дети, внук у нас там, отец", — пояснил Владимир Торсуев.
При этом актёр сообщил, что из-за заочного приговора Лилия Гурская не смогла отправиться на похороны собственной матери.
Напомним, что в 2022 году Владимир Торсуев вместе с братом Юрием сообщили, что на Украине их признали "террористами" из-за того, что они оказывали гуманитарную помощь Донбассу.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.