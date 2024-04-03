Кинокритик Шнейдеров высказался о картине "Летучий корабль": до мультфильма далеко

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров заявил, что фильм "Летучий корабль" Ильи Учителя не идёт ни в какое сравнение с одноимённым мультфильмом Гарри Бардина.
Эксперт считает, что фильм "Летучий корабль" придётся не по вкусу ценителям старой школы.
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"Мультфильм «Летучий корабль» гениален, чего не скажешь о фильме. Картину с сюжетом для короткометражки Илья Учитель растянул на два часа. И это абсолютно неоправданно", — цитирует слова кинокритика "Вечерняя Москва".
Не оценил Шнейдеров и музыкальное сопровождение фильма, в котором звучат песни Леонида Агутина и Найка Борзова. Эти композиции, по мнению специалиста, не вписываются в сюжетное полотно.
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