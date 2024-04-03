Кинокритик Шнейдеров высказался о картине "Летучий корабль": до мультфильма далеко

Кинокритик Шнейдеров остался не в восторге от нового фильма "Летучий корабль"

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Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров заявил, что фильм "Летучий корабль" Ильи Учителя не идёт ни в какое сравнение с одноимённым мультфильмом Гарри Бардина.

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Эксперт считает, что фильм "Летучий корабль" придётся не по вкусу ценителям старой школы.

Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал, какие из российских фильмов лучше голливудских.

"Мультфильм «Летучий корабль» гениален, чего не скажешь о фильме. Картину с сюжетом для короткометражки Илья Учитель растянул на два часа. И это абсолютно неоправданно", — цитирует слова кинокритика "Вечерняя Москва".

Не оценил Шнейдеров и музыкальное сопровождение фильма, в котором звучат песни Леонида Агутина и Найка Борзова. Эти композиции, по мнению специалиста, не вписываются в сюжетное полотно.