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Кинокритик Шнейдеров высказался о картине "Летучий корабль": до мультфильма далеко

Кинокритик Шнейдеров остался не в восторге от нового фильма "Летучий корабль"

0:51
Кино

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров заявил, что фильм "Летучий корабль" Ильи Учителя не идёт ни в какое сравнение с одноимённым мультфильмом Гарри Бардина.

Кинокритик Шнейдеров остался не в восторге от нового фильма "Летучий корабль"
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт считает, что фильм "Летучий корабль" придётся не по вкусу ценителям старой школы.

Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал, какие из российских фильмов лучше голливудских.

"Мультфильм «Летучий корабль» гениален, чего не скажешь о фильме. Картину с сюжетом для короткометражки Илья Учитель растянул на два часа. И это абсолютно неоправданно", — цитирует слова кинокритика "Вечерняя Москва".

Не оценил Шнейдеров и музыкальное сопровождение фильма, в котором звучат песни Леонида Агутина и Найка Борзова. Эти композиции, по мнению специалиста, не вписываются в сюжетное полотно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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