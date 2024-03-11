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Кинокритик Александр Шпагин рассказал, какие из российских фильмов лучше голливудских

Александр Шпагин рассказал, какие из отечественных фильмов могли бы получить "Оскар"

1:22
Кино

Кинокритик Александр Шпагин сообщил интернет-изданию mosregtoday.ru о том, какие из отечественных фильмов могли бы удостоиться премии "Оскар".

Александр Шпагин рассказал, какие из отечественных фильмов могли бы получить "Оскар"
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он рассказал, что, по его мнению, на сегодняшний день российское кино в несколько раз лучше зарубежного.

"В плане коммерческого кино есть много интересного. Например, фильм "Кентавр" (18+) Кирилла Кемница", — заявил кинокритик.

Александр Шпагин добавил, что эта картина "просто шедевр мирового уровня" в отличие от голливудских проектов, многие из которых он не смотрит до конца.

Также он заявил, что фильм "По-мужски" (18+) тоже достоин "Оскара".

"Это очень убедительная и глубокая работа. Равно, как и картина "Прямой эфир" (18+) Карена Оганесяна, которая открыла миру замечательного молодого актёра Павла Чернышёва", — сказал Александр Шпагин.

При этом кинокритик обратил внимание и на новые комедии, которые, по его мнению, показывают жизнь аллегорически.

"Например, "Сергей против нечисти" (18+) — социальная комедия, но она не впрямую отражает происходящее, хотя бы потому, что вампиры по Москве не бегают", — рассказал он.

Александр Шпагин также уточнил, что это очень достойная картина, поскольку аудитория практически начинает верить, что всё было по-настоящему.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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