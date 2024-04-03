Родственники Маголы намерены отсудить у Елены Степаненко две квартиры в центре Сочи

На экс-супругу Петросяна Елену Степаненко подали в суд по делу о наследстве ее подруги Натальи Маголы

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Хамовнический суд Москвы рассматривает иск о признании недействительным завещания, составленного подругой Елены Степаненко Натальей Маголой.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из трех ответчиков является экс-супруга Евгения Петросяна, юмористка Елена Степаненко. По информации ТАСС, родные покойной Натальи Маголы заявили, что она после черепно-мозговой травмы была не в состоянии принимать решения и осознавать последствия подписания завещания. Родственники умершей женщины обвиняют Елену Степаненко в корыстном использовании состояния подруги в собственную пользу. Ближайшее рассмотрение дела состоится 18 апреля.

По данным СМИ, иск относится к делу о наследстве, которое Елена Степаненко получила от подруги на сумму более 300 млн рублей. Как оказалось, юмористка близко дружила с модельером Наталией Маголой, которая даже жила у Степаненко какое-то время. Когда та скончалась в возрасте около 50 лет, оказалось, что она оставила целое состояние жене Евгения Петросяна: две квартиры в центре Сочи, парковочное место, и предметы антиквариата.