Гайдай не хотел брать Селезнёву на роль Лиды в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика", но актриса убедила режиссёра экстравагантным способом

Для многих зрителей "Операции "Ы" и других приключений Шурика" новелла "Наваждение" стала самой любимой благодаря хорошей девушке Лиде в исполнении Натальи Селезнёвой, однако Леонид Гайдай поначалу не хотел брать актрису на эту роль.
В "Наваждении" есть смелый для советский времён, хотя и целомудренный эпизод, в котором Лида и Шурик, готовясь к экзамену и изнемогая от жары, раздеваются, а Лида даже не понимает, что рядом с ней не подружка, а незнакомый молодой человек. Для этой сцены нужна была актриса с идеальным телом.
Когда Гайдай увидел на пробах Селезнёву, он придрался к её фигуре, на что актриса отреагировала с возмущением и сразу же сбросила платье, чтобы убедить режиссёра, что он ошибся.
Гайдай признал, что был не прав, и утвердил на роль подруги Шурика Селезнёву, которая к тому же оказалась такой находчивой в желании отстоять своё право на участие в фильме.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.