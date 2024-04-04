Гайдай не хотел брать Селезнёву на роль Лиды в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика", но актриса убедила режиссёра экстравагантным способом

Экстравагантный поступок, который совершила Селезнёва ради роли Лиды в "Операции "Ы" и других приключениях Шурика"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Для многих зрителей "Операции "Ы" и других приключений Шурика" новелла "Наваждение" стала самой любимой благодаря хорошей девушке Лиде в исполнении Натальи Селезнёвой, однако Леонид Гайдай поначалу не хотел брать актрису на эту роль.

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В "Наваждении" есть смелый для советский времён, хотя и целомудренный эпизод, в котором Лида и Шурик, готовясь к экзамену и изнемогая от жары, раздеваются, а Лида даже не понимает, что рядом с ней не подружка, а незнакомый молодой человек. Для этой сцены нужна была актриса с идеальным телом.

Когда Гайдай увидел на пробах Селезнёву, он придрался к её фигуре, на что актриса отреагировала с возмущением и сразу же сбросила платье, чтобы убедить режиссёра, что он ошибся.

Гайдай признал, что был не прав, и утвердил на роль подруги Шурика Селезнёву, которая к тому же оказалась такой находчивой в желании отстоять своё право на участие в фильме.