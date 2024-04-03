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Онлайн-кинотеатр Wink выложил трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь

В сети появился трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь

0:49
Кино

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Wink вышел трейлер предстоящего сериала "Я знаю, кто тебя убил", в котором приняла участие Юлия Снигирь.

В сети появился трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера 8-серийного детектива состоится 1 мая на названной площадке. В его основу легло произведение "Ева" писательницы Любови Бариновой.

Среди актёрского состава кроме Юлии Снигирь можно будет увидеть Михаила Тройника, Евгению Симонову, Александра Яценко и других. 

По сюжету в одном из цирков столицы неизвестный похищает маленького ребёнка. Но впоследствии оказывается, что ему не требуются деньги, а нужны лишь страдания родителей девочки. Им движет месть — похититель желает, чтобы мать и отец ребёнка мучились также, как и он сам, когда потерял близкого человека.

Сериал Я знаю, кто тебя убил | Трейлер (2024) Wink | Александр Яценко, Юлия Снигирь, Михаил Тройник
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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