Онлайн-кинотеатр Wink выложил трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь

В сети появился трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь

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На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Wink вышел трейлер предстоящего сериала "Я знаю, кто тебя убил", в котором приняла участие Юлия Снигирь.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Премьера 8-серийного детектива состоится 1 мая на названной площадке. В его основу легло произведение "Ева" писательницы Любови Бариновой.

Среди актёрского состава кроме Юлии Снигирь можно будет увидеть Михаила Тройника, Евгению Симонову, Александра Яценко и других.

По сюжету в одном из цирков столицы неизвестный похищает маленького ребёнка. Но впоследствии оказывается, что ему не требуются деньги, а нужны лишь страдания родителей девочки. Им движет месть — похититель желает, чтобы мать и отец ребёнка мучились также, как и он сам, когда потерял близкого человека.