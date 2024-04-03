Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский не стал отвечать на вопрос, какое число украинцев планируется мобилизовать в ВСУ
Эксперт Клинцевич: ВСУ применят безэкипажные катера для удара по Крымскому мосту
Овсянка с черникой: вкусный и полезный завтрак
Два проверенных лайфхака, как уберечь грядки от котов
Породы кошек, которые легко уживаются с собаками
Ксению Собчак порадовала апрельская погода в Дубае
Что делать, если после Shorts и Tik-Tok не воспринимается продолжительный контент
Топ-7 гелей для интимной гигиены
Особенности беспородных кошек
Актеры Ирина Пегова и Александр Семчев стали народными артистами России

Ирина Пегова и Александр Семчев удостоены звания народного артиста России

Кино

Александр Семчев и Ирина Пегова удостоены звания народного артиста России за выдающиеся заслуги в театральном и кинематографическом искусстве. Текст соответствующего указа президента России Владимира Путина опубликован 3 апреля 2024 года на портале правовой информации.

Ирина Пегова и Александр Семчев удостоены звания народного артиста России
Фото: http://www.goldenmask.ru/gallery.php?page=7&year=-1 by Дмитрий Дубинский is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Актер Александр Семчев ранее получил звание заслуженного артиста России и премию "Чайка". Окончивший Театральное училище имени Б. В. Щукина, Семчев служит в МХТ имени Чехова, и параллельно снимается в кино. За его плечами более 100 фильмов и сериалов.

Ирина Пегова тоже удостоилась звания народной артистки России за заслуги в отечественном театре и кино. В 2001 году Пегова окончила ГИТИС и начала работать в Московском театре "Мастерская Петра Фоменко". На протяжении своей артистической работы она покорила не только московскую сцену, но и активно гастролировала по регионам. Дебютировав в фильме "Прогулка" Алексея Учителя Пегова сделала первый шаг к блестящей кинематографической карьере. Актриса очень востребована и на большом экране и в сериалах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Блогер Мелстрой снова обманул подписчика, который разместил его никнейм на Луне
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за свой никнейм на Луне
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Последние материалы
Эксперт Клинцевич: ВСУ применят безэкипажные катера для удара по Крымскому мосту
Овсянка с черникой: вкусный и полезный завтрак
Два проверенных лайфхака, как уберечь грядки от котов
Породы кошек, которые легко уживаются с собаками
Ксению Собчак порадовала апрельская погода в Дубае
Что делать, если после Shorts и Tik-Tok не воспринимается продолжительный контент
Топ-7 гелей для интимной гигиены
Особенности беспородных кошек
Звезда "Универа" Мария Кожевникова призвала подписчиков избавиться от микроволновок
В ГИБДД раскрыли, почему водители стали массово снимать ветровики с машин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников