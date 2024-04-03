Актеры Ирина Пегова и Александр Семчев стали народными артистами России

Ирина Пегова и Александр Семчев удостоены звания народного артиста России

Александр Семчев и Ирина Пегова удостоены звания народного артиста России за выдающиеся заслуги в театральном и кинематографическом искусстве. Текст соответствующего указа президента России Владимира Путина опубликован 3 апреля 2024 года на портале правовой информации.

Фото: http://www.goldenmask.ru/gallery.php?page=7&year=-1 by Дмитрий Дубинский is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Актер Александр Семчев ранее получил звание заслуженного артиста России и премию "Чайка". Окончивший Театральное училище имени Б. В. Щукина, Семчев служит в МХТ имени Чехова, и параллельно снимается в кино. За его плечами более 100 фильмов и сериалов.

Ирина Пегова тоже удостоилась звания народной артистки России за заслуги в отечественном театре и кино. В 2001 году Пегова окончила ГИТИС и начала работать в Московском театре "Мастерская Петра Фоменко". На протяжении своей артистической работы она покорила не только московскую сцену, но и активно гастролировала по регионам. Дебютировав в фильме "Прогулка" Алексея Учителя Пегова сделала первый шаг к блестящей кинематографической карьере. Актриса очень востребована и на большом экране и в сериалах.