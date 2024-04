Актеры Ирина Пегова и Александр Семчев стали народными артистами России

Александр Семчев и Ирина Пегова удостоены звания народного артиста России за выдающиеся заслуги в театральном и кинематографическом искусстве. Текст соответствующего указа президента России Владимира Путина опубликован 3 апреля 2024 года на портале правовой информации.

Фото: http://www.goldenmask.ru/gallery.php?page=7&year=-1 by Дмитрий Дубинский is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported.