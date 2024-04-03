Актёр Владимир Торсуев раскритиковал персонажа Данилу Багрова за героизацию бандитизма

Владимир Торсуев, исполнитель одной из главных ролей в фильме "Брат 3", раскритиковал главного героя картин "Брат" и "Брат 2". Об этом он рассказал изданию "Абзац".
По мнению актёра, Данила Багров героизирует бандитизм.
"Я считаю, что и "Брат", и "Брат 2" — совершенно великолепная режиссёрская работа, совершенно отличная актёрская работа. Но при всём уважении, кто такой Данила? Он же мокрушник <...>. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?", — сказал Владимир Торсуев.
Напомним, что "Брат 3" стал самой первой работой Валерия Переверзева, как режиссёра. Фильм вышел на экраны 1 февраля 2024 года. Этот проект не связан с картинами Алексея Балабанова.
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