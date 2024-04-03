Актёр Владимир Торсуев раскритиковал персонажа Данилу Багрова за героизацию бандитизма

Владимир Торсуев из "Брата 3" раскритиковал персонажа Данилу Багрова

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Владимир Торсуев, исполнитель одной из главных ролей в фильме "Брат 3", раскритиковал главного героя картин "Брат" и "Брат 2". Об этом он рассказал изданию "Абзац".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению актёра, Данила Багров героизирует бандитизм.

"Я считаю, что и "Брат", и "Брат 2" — совершенно великолепная режиссёрская работа, совершенно отличная актёрская работа. Но при всём уважении, кто такой Данила? Он же мокрушник <...>. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?", — сказал Владимир Торсуев.

Напомним, что "Брат 3" стал самой первой работой Валерия Переверзева, как режиссёра. Фильм вышел на экраны 1 февраля 2024 года. Этот проект не связан с картинами Алексея Балабанова.