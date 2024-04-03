Стало известно, какую сумму компания Disney потеряла на фильме "Индиана Джонс и колесо судьбы"

Компания Disney потеряла на фильме 2023 года "Индиана Джонс и колесо судьбы" 134,2 миллионов долларов. Об этом пишет журнал "Forbes".
Сообщается, что огромный бюджет фильма (387,2 миллиона долларов) не помог проекту снискать славу и удачу. Кроме того, картина не была тепло встречена критиками. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes их рейтинг составил 70%.
Тем не менее аудитория оценила фильм выше. Пользовательский рейтинг достиг отметки в 88%.
По сюжету картины главный герой сталкивается с очень сложной задачей, которую так просто невозможно решить. Однако Индиана Джонс не думает сдаваться — он выпутается даже из самых трудных обстоятельств.
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