Стало известно, какую сумму компания Disney потеряла на фильме "Индиана Джонс и колесо судьбы"

Disney потеряла на проекте "Индиана Джонс и колесо судьбы" около 134 миллионов долларов

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Disney потеряла на фильме 2023 года "Индиана Джонс и колесо судьбы" 134,2 миллионов долларов. Об этом пишет журнал "Forbes".

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что огромный бюджет фильма (387,2 миллиона долларов) не помог проекту снискать славу и удачу. Кроме того, картина не была тепло встречена критиками. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes их рейтинг составил 70%.

Тем не менее аудитория оценила фильм выше. Пользовательский рейтинг достиг отметки в 88%.

По сюжету картины главный герой сталкивается с очень сложной задачей, которую так просто невозможно решить. Однако Индиана Джонс не думает сдаваться — он выпутается даже из самых трудных обстоятельств.