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"Человек дождя" и еще 2 лучших художественных фильма о людях с аутизмом, о тех кто видит мир иначе

Три лучших фильма о людях с расстройствами аутистического спектра

Кино

В апреле 2008 года Катар инициировал учреждение Всемирного дня распространения информации о расстройствах аутистического спектра. В связи с этим предлагаем вспомнить художественные фильмы, в которых главные герои – аутисты.

Три лучших фильма о людях с расстройствами аутистического спектра
Фото: commons.wikimedia by Горуп де Безанес is licensed under commons.wikimedia.org

«Человек дождя», 1988

В фильме один из главных героев по имени Чарли ( Том Круз), узнает, что крупное состояние, на которое он рассчитывал, досталось его брату-аутисту - Рэймонду (Дастин Хоффман). Родственнику, о котором он прежде даже не знал, требуется регулярный уход, поэтому Чарли решает бороться за опеку над ним, чтобы так или иначе получить право на распоряжение наследством. Научившись коммуницировать с особенным братом, парень пересматривает свои взгляды. 

«Человек дождя» получил четыре премии «Оскар» в категории «лучший фильм» и заставил общество заговорить об аутизме. Многие американцы признавались, что до него ничего не знали о таком расстройстве.

«Я — Сэм», 2001

Шон Пенн сыграл в картине про аутизм, где исполнил роль отца-одиночки с интеллектом семилетнего ребёнка. У него есть восьмилетняя дочь Люси (Дакота Фаннинг). Мать сбежала от них еще в роддоме. Сэм борется за опеку над дочерью, пытаясь оградить её от социальных служб, которые намерены изъять ребенка из неполной семьи, где отец не вызывает у них доверия. Шон Пенн получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом фильме.

«Расплата», 2016 

Герою Бена Аффлека, Кристиану Вульфу, в фильме «Расплата» поставили диагноз «аутизм». Отказавшись от психотерапии, отец начал экстремально нагружать его физически и эмоционально. В результате парень стал не только гением математики, но и мастером рукопашного боя и стрельбы. Он работал финансовым аудитором и сотрудничал с преступными организациями. Однажды им заинтересовался отдел Министерства финансов по борьбе с преступностью, но Кристиан не собирается попадаться и начинает играть в кошки-мышки с правительством США.

Человек Дождя (классический трейлер)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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