"Человек дождя" и еще 2 лучших художественных фильма о людях с аутизмом, о тех кто видит мир иначе

В апреле 2008 года Катар инициировал учреждение Всемирного дня распространения информации о расстройствах аутистического спектра. В связи с этим предлагаем вспомнить художественные фильмы, в которых главные герои – аутисты.

Фото: commons.wikimedia by Горуп де Безанес is licensed under commons.wikimedia.org