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Николас Кейдж советуется с осьминогом, а Джейсон Момоа специально сломал себе нос: странные и малоизвестные факты о знаменитых артистах

Странные факты о знаменитых актёрах, которые они обычно не афишируют

1:45
Кино

Актёры часто не принадлежат сами себе, вся их жизнь бывает на виду у прессы, но всё же некоторые факты из своей биографии публичные люди предпочитают скрывать. Впрочем, одного как бы невзначай обронённого слова порой достаточно, чтобы это надолго запомнилось.

Странные факты о знаменитых актёрах, которые они обычно не афишируют
Фото: flickr.com by damn_unique is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Николас Кейдж однажды не то в шутку, не то всерьёз признался, что всегда советуется со своим осьминогом, который живёт у него в огромном аквариуме. По словам актёра, ко всем своим ролям он пришёл благодаря такому другу, а все гримасы, которые он корчит в кино, тоже одобрены осьминогом.

Кристофер Уокер не из тех актёров, которые отказываются от интервью. Он всегда с удовольствием общается с журналистами и часто приходит на встречи с ними в костюмах своих киногероев. Это вызывало удивление у журналистов, заподозривших, что Уокер крадёт реквизит со съёмок, на что актёр неоднозначно ответил, что не в силах расстаться с полюбившимися костюмами.

Джейсон Момоа всегда выглядит брутально и нарочито мужественно, однако это цветочки по сравнению с тем, что актёр сам себе сломал нос ради съёмок в фильме "Конан-варвар". Момоа был уверен, что зрители должны видеть на экране настоящие травмы, без которых образ варвара не может быть полноценным.

Дэнни Де Вито однажды подрался с макакой. Это произошло на съёмках фильма "Бэтмен возвращается". Актёр играл злодея по прозвищу Пингвин, а ручная макака, которая снималась с ним в одном из эпизодов, испугалась его костюма и набросилась на него. Де Вито не растерялся и включился в драку. Членам съёмочной команды пришлось растаскивать "соперников" по углам, а Де Вито позже называл эту макаку подлой, потому что она напала на него исподтишка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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