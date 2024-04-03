3 любимых фильма Илона Маска, которые частично помогли ему выбрать жизненный путь

Илон Маск является одним из самых успешных людей в мире. Частично на выбор его жизненного пути повлияло кино.
В детстве Илон Маск посмотрел фильм "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая Надежда" Джорджа Лукаса, и мировоззрение будущего миллионера в тот же день стало меняться. Будущий предприниматель загорелся страстью к космосу, что в дальнейшем сказалось на его деятельности: неслучайно компания Space X строит ракеты.
Вторым в списке любимых фильмов миллионера значится "Лучший стрелок" Тони Скотта, в котором в главной роли снялся Том Круз. Маск лаконично называет этот фильм лучшим.
"Бегущий по лезвию" — третий фильм, отмеченный особым вниманием Маска. Сюжет о роботах-репликантах с искусственным интеллектом стал настоящей бомбой в 80-е годы. Это в свою очередь зародило в Маске интерес к нейросетям, а дизайн автомобилей Tesla Маск частично подсмотрел в научной фантастике Ридли Скотта.
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