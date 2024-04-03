3 любимых фильма Илона Маска, которые частично помогли ему выбрать жизненный путь

3 любимых фильма Илона Маска

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Илон Маск является одним из самых успешных людей в мире. Частично на выбор его жизненного пути повлияло кино.

Фото: flickr.com by Brian Solis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В детстве Илон Маск посмотрел фильм "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая Надежда" Джорджа Лукаса, и мировоззрение будущего миллионера в тот же день стало меняться. Будущий предприниматель загорелся страстью к космосу, что в дальнейшем сказалось на его деятельности: неслучайно компания Space X строит ракеты.

Вторым в списке любимых фильмов миллионера значится "Лучший стрелок" Тони Скотта, в котором в главной роли снялся Том Круз. Маск лаконично называет этот фильм лучшим.

"Бегущий по лезвию" — третий фильм, отмеченный особым вниманием Маска. Сюжет о роботах-репликантах с искусственным интеллектом стал настоящей бомбой в 80-е годы. Это в свою очередь зародило в Маске интерес к нейросетям, а дизайн автомобилей Tesla Маск частично подсмотрел в научной фантастике Ридли Скотта.