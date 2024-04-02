Вышел новый тизер продолжения "Интервью с вампиром", где Париж стал местом голода и пробуждения Лестата

Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Интервью с вампиром"

Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Интервью с вампиром", адаптации одноимённого романа американской писательницы Энн Райс. Премьера второй главы состоится 12 мая.

Фото: commons.wikimedia.org by Karl Friedrich Schinkel

В новом сезоне Луи рассказывает журналисту Дэниелу Моллою о том, как в начале XX века он бросил бордель в Новом Орлеане, которым владел и обратился в вампира. Поддавшись убийственному обаянию Лестата, он принял решение обрести бессмертие.

Бэйли Басс, игравшая Клодию в первом сезоне, который вышел в 2022 году и стал второй адаптацией одноименного романа, покинула проект, так что взамен ей выбрана Делейни Хейлс. С ней Луи путешествует по Европе, они посещают Театр вампиров, который представлен в трейлере, и встречают самое древнее порождение ночи — Армана.

Первый сезон Брэдом Питтом, Томом Крузом, Кирстен Данст и Антонио Бандерасом вышел в 1994 году. Сериал по сценарию Ролина Джонса стартовал в 2022-м и стал второй по счету экранизацией романа Энн Райс.