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Вышел новый тизер продолжения "Интервью с вампиром", где Париж стал местом голода и пробуждения Лестата

Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Интервью с вампиром"

Кино

Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Интервью с вампиром", адаптации одноимённого романа американской писательницы Энн Райс. Премьера второй главы состоится 12 мая.

Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Интервью с вампиром"
Фото: commons.wikimedia.org by Karl Friedrich Schinkel

В новом сезоне Луи рассказывает журналисту Дэниелу Моллою о том, как в начале XX века он бросил бордель в Новом Орлеане, которым владел и обратился в вампира. Поддавшись убийственному обаянию Лестата, он принял решение обрести бессмертие.

Бэйли Басс, игравшая Клодию в первом сезоне, который вышел в 2022 году и стал второй адаптацией одноименного романа, покинула проект, так что взамен ей выбрана Делейни Хейлс. С ней Луи путешествует по Европе, они посещают Театр вампиров, который представлен в трейлере, и встречают самое древнее порождение ночи — Армана.

Первый сезон Брэдом Питтом, Томом Крузом, Кирстен Данст и Антонио Бандерасом вышел в 1994 году. Сериал по сценарию Ролина Джонса стартовал в 2022-м и стал второй по счету экранизацией романа Энн Райс.

Интервью с вампиром. 2 сезон (2024) | Русский тизер-трейлер (субтитры) | AMC
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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