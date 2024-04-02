Всё зависит от того, что в тебе заложено: философские мысли Ширвиндта о воспитании и образовании

Александр Ширвиндт был удивительным человеком: он прославился не только как артист, режиссёр, преподаватель и художественный руководитель, но и как писатель, который любил рассуждать о жизни и делал это остроумно, ярко и с блеском.
Ширвиндт в своих рассуждениях касался всевозможных тем. Не обошёл он вниманием и тему воспитания детей и образования.
Актёр по-философски относился к этому вопросу и считал, что, даже если родители будут на сто процентов выкладываться, чтобы дать ребёнку всё и даже больше, эти старания порой не значат ровным счётом ничего.
"В жизни главное — это упёртость, маниакальная упёртость. Хотя будущее человека определит генетика. Я уверен, что воспитание, образование — ерунда. Всё зависит от того, что в тебе заложено", — однажды сформулировал Ширвиндт.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.