Всё зависит от того, что в тебе заложено: философские мысли Ширвиндта о воспитании и образовании

Как Ширвиндт относился к воспитанию детей и образованию

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Александр Ширвиндт был удивительным человеком: он прославился не только как артист, режиссёр, преподаватель и художественный руководитель, но и как писатель, который любил рассуждать о жизни и делал это остроумно, ярко и с блеском.

Фото: https://vk.com/alexander_shirvindt by Александр Ширвиндт в vk.com is licensed under public domain

Ширвиндт в своих рассуждениях касался всевозможных тем. Не обошёл он вниманием и тему воспитания детей и образования.

Актёр по-философски относился к этому вопросу и считал, что, даже если родители будут на сто процентов выкладываться, чтобы дать ребёнку всё и даже больше, эти старания порой не значат ровным счётом ничего.