Создатели этих фильмов предсказали будущее

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых создатели чудесным образом предсказали определённые вещи из будущего.
В известной картине режиссёра Роберта Земекиса, Марти, один из главных героев, принимал участие в видеоконференции, когда находился в своём доме. Это очень напоминало современные видеочаты, которые так часто используются нами в настоящем.
Ридли Скотт в фильме "Бегущий по лезвию" прекрасно передал футуристические пейзажи многих городов XXI столетия. В проекте можно увидеть огромные небоскрёбы и расположенные на них щиты с рекламой.
В кинокартине Роберта Уайза, герои общались между собой при помощи специальных передатчиков. Они уж очень похожи на нынешние блютус-гарнитуры. Кроме того, у персонажей был универсальный переводчик. Сейчас подобное есть практически во всех гаджетах.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.