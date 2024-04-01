Создатели этих фильмов предсказали будущее

Фильмы, которые предсказали будущее

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Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых создатели чудесным образом предсказали определённые вещи из будущего.

Фото: commons.wikimedia.org by Pacuuuk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Назад в будущее 2", 1989 год

В известной картине режиссёра Роберта Земекиса, Марти, один из главных героев, принимал участие в видеоконференции, когда находился в своём доме. Это очень напоминало современные видеочаты, которые так часто используются нами в настоящем.

"Бегущий по лезвию", 1982 год

Ридли Скотт в фильме "Бегущий по лезвию" прекрасно передал футуристические пейзажи многих городов XXI столетия. В проекте можно увидеть огромные небоскрёбы и расположенные на них щиты с рекламой.

"Звёздный путь", 1979 год

В кинокартине Роберта Уайза, герои общались между собой при помощи специальных передатчиков. Они уж очень похожи на нынешние блютус-гарнитуры. Кроме того, у персонажей был универсальный переводчик. Сейчас подобное есть практически во всех гаджетах.