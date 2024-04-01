Создатели сериала "Поколение "Ви" отложили съёмки второго сезона из-за смерти одного из актёров

Съёмки спин-оффа "Пацанов" отложены из-за гибели Чэнса Пердомо

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Съёмки второго сезона "Поколения "Ви", спин-оффа известного сериала "Пацаны", отложены из-за гибели Чэнса Пердомо. Об этом пишет портал "Deadline".

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Актёр должен был исполнить роль одного из главных героев — Андре Андерсона. Однако 30 марта с ним произошёл несчастный случай.

Продюсер сериала "Поколение "Ви" сообщил, что команда не может принять гибель Чэнса Пердомо.

"Мы не можем осознать гибель актёра. Чэнс всегда был обаятельным и улыбчивым, невероятно талантливым исполнителем и, прежде всего, просто очень добрым и милым человеком. Даже писать о нём в прошедшем времени странно. Нам очень жаль семью Чэнса, и мы скорбим о потере нашего друга и коллеги", — заявил продюсер сериала.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле. Ему было 27 лет.