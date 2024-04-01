Актёр Чэнс Пердомо, сыгравший в "Леденящих душу приключениях Сабрины", разбился на мотоцикле в возрасте 27 лет

Актёр Чэнс Пердомо, активно снимавшийся в сериалах, погиб в возрасте 27 лет, разбившись на мотоцикле.
Родные Пердомо скорбят о любимом сыне и брате. Представитель актёра попросил общественность и СМИ не тревожить горюющих родственников и соблюдать конфиденциальность.
Актёр обожал мотоциклы и не мог жить без катаний на них. Был ли кто-нибудь вместе с ним в этот роковой день, не уточняется, но никто больше не погиб и не был травмирован.
Чэнс Пердомо родился в Лос-Анджелесе и позже переехал в Великобританию. Поначалу он хотел связать жизнь с карьерой юриста, но передумал и выучился на актёра. В 2018 году он стал получать первые крупные роли. Тогда он снялся в сериале "Убийственный долг". Наибольшую популярность Пердомо принёс сериал "Леденящие душу приключения Сабрины". За всю жизнь он снялся в 13 проектах.
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