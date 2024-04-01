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Актёр Кравченко рассказал, как в 13 лет голодал ради съёмок в "Иди и смотри" и его мама из солидарности тоже ничего не ела

Актёр Кравченко рассказал, как голодал вместе с мамой перед съёмками в "Иди и смотри"

1:00
Кино

Сегодня на ТНТ выходит комедия "Казачок", в которой снялся Алексей Кравченко. По этому случаю актёр вспомнил, как непросто начинался его творческий путь.

Актёр Кравченко рассказал, как голодал вместе с мамой перед съёмками в "Иди и смотри"
Фото: https://vk.com/alexey_kravchenko_fan by Алексей Кравченко | Alexey Kravchenko в vk.com is licensed under public domain

В детстве Кравченко познакомился с режиссёром Элемом Климовым, и эта встреча стала отправной точкой актёрской карьеры Алексея.

В 13 лет юный актёр снимался в фильме "Иди и смотри", и его персонаж должен был быть очень худым. Ради этого Алексею пришлось на какое-то время почти отказаться от еды.

Мама Кравченко очень переживала за сына. Она видела, как он исхудал, но понимала, что по-другому не получится передать нужный образ. Ради поддержки сына мама стала голодать вместе с ним.

"Когда мама приезжала ко мне в Беларусь, она решила поддержать меня в диете, на которую меня посадил Элем Климов ради съёмок, и тоже ничего не ела. Переживала, что у меня кости торчат, но понимала, что так нужно", — поделился Кравченко в беседе с "Газетой.ру".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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