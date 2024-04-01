Актёр Кравченко рассказал, как в 13 лет голодал ради съёмок в "Иди и смотри" и его мама из солидарности тоже ничего не ела

Сегодня на ТНТ выходит комедия "Казачок", в которой снялся Алексей Кравченко. По этому случаю актёр вспомнил, как непросто начинался его творческий путь.
В детстве Кравченко познакомился с режиссёром Элемом Климовым, и эта встреча стала отправной точкой актёрской карьеры Алексея.
В 13 лет юный актёр снимался в фильме "Иди и смотри", и его персонаж должен был быть очень худым. Ради этого Алексею пришлось на какое-то время почти отказаться от еды.
Мама Кравченко очень переживала за сына. Она видела, как он исхудал, но понимала, что по-другому не получится передать нужный образ. Ради поддержки сына мама стала голодать вместе с ним.
"Когда мама приезжала ко мне в Беларусь, она решила поддержать меня в диете, на которую меня посадил Элем Климов ради съёмок, и тоже ничего не ела. Переживала, что у меня кости торчат, но понимала, что так нужно", — поделился Кравченко в беседе с "Газетой.ру".
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