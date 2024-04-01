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И смех, и грех: киноляпы в сериале "Склифосовский", которые вызывают у реальных врачей смех и испанский стыд

Над этими киноляпами "Склифосовского" смеялись реальные врачи

1:23
Кино

Несмотря на то, что сериал "Склифосовский" понравился тысячам жителей разных регионов России, представители одной профессии единогласно раскритиковали сериал. Конечно, эта профессия — врач.

Над этими киноляпами "Склифосовского" смеялись реальные врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

Профессиональные медицинские работники, знающие, как проходят рабочие будни в больнице, смеются над эпизодами, в которых герои болтают между собой о том о сём и одновременно проводят операцию. Реальные врачи знают, что оперирование пациента — тяжёлая и очень ответственная задача, во время выполнения которой нельзя отвлекаться ни на что, нужно полностью сконцентрироваться на работе.

Также врачи обратили внимание на то, что экранные медики часто выходят на перекуры. В этом нет ничего удивительного, ведь даже медицинские работники далеко не всегда ведут здоровый образ жизни, но они никогда не курят в стерильном костюме.

Пациентов, которые истекают кровью, отправляют не на УЗИ, а в реанимацию, а остановки сердца в реальности случаются у оперируемых пациентов не настолько часто, как это показано в сериале. Кроме того, к родившим женщинам пускают в палату только взрослых посетителей.

Врачи, посмотревшие "Склифосовского", не понимают, почему создатели сериала не обратились за советом к профессионалам, которые знают всё о медицине. Если бы медики проконсультировали сценариста и режиссёра, сериал получился бы куда более правдоподобным.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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