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На пенсию пока рано: Френсис Форд Коппола выпустил долгожданный "Мегаполис" и приступил к новой работе

Создатель "Крёстного отца" Коппола закончил "Мегаполис" и приступил к новой работе

1:04
Кино

Американский кинорежиссёр Френсис Форд Коппола в Лос-Анджелесе провёл предпремьерный показ своей новой картины "Мегаполис" над которой с перерывами работал около двадцати лет, передаёт портал "Фонтанка.Ру".

Создатель "Крёстного отца" Коппола закончил "Мегаполис" и приступил к новой работе
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На полузакрытом показе были друзья и коллеги — Николас Кейдж, Аль Пачино, Даррен Аронофски и другие. Картина повествует о катастрофе, разрушившей огромный город подобный Нью-Йорку. Конфликт разворачивается между архитектором-идеалистом (Адам Драйвер), который намерен радикально перестроить город, и коррумпированным мэром (Джанкарло Эспозито).

"Я понял, что полностью завершил "Мегалополис", когда начал работу над следующим кинофильмом. Он ни в каком отношении не будет дешёвым, но не знаю, можно ли будет его назвать эпическим", — заинтриговал культурный деятель.

Несмотря на то, что создателю фильма "Апокалипсис сегодня" 7 апреля исполнится 85 лет, на пенсию он не собирается уходить. Новую картину, в детали которой он пока не посветил, он уже начал снимать.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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