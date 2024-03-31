На пенсию пока рано: Френсис Форд Коппола выпустил долгожданный "Мегаполис" и приступил к новой работе

Создатель "Крёстного отца" Коппола закончил "Мегаполис" и приступил к новой работе

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Американский кинорежиссёр Френсис Форд Коппола в Лос-Анджелесе провёл предпремьерный показ своей новой картины "Мегаполис" над которой с перерывами работал около двадцати лет, передаёт портал "Фонтанка.Ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На полузакрытом показе были друзья и коллеги — Николас Кейдж, Аль Пачино, Даррен Аронофски и другие. Картина повествует о катастрофе, разрушившей огромный город подобный Нью-Йорку. Конфликт разворачивается между архитектором-идеалистом (Адам Драйвер), который намерен радикально перестроить город, и коррумпированным мэром (Джанкарло Эспозито).

"Я понял, что полностью завершил "Мегалополис", когда начал работу над следующим кинофильмом. Он ни в каком отношении не будет дешёвым, но не знаю, можно ли будет его назвать эпическим", — заинтриговал культурный деятель.

Несмотря на то, что создателю фильма "Апокалипсис сегодня" 7 апреля исполнится 85 лет, на пенсию он не собирается уходить. Новую картину, в детали которой он пока не посветил, он уже начал снимать.