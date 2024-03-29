3 фильма о бескрайних и опасных морских просторах

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, действие которых связано с бескрайними морскими просторами.
Над Тихим океаном пролетает самолёт, который неожиданно терпит крушение. Авиалайнер оказывается на самой глубине. Однако некоторым людям удаётся уцелеть. Они изо всех сил пытаются спастись. Но время на исходе — в воздушном кармане самолёта заканчивается кислород.
Молодые люди знакомятся на живописном острове Таити и понимают, что они созданы друг для друга. Герои решают отправиться в путешествие по океану. Однако их судно попадает в очень мощный ураган. Влюблённой паре предстоит спасти свои жизни.
Однажды судно, на борту которого находится около 20 человек, отправляется на китобойный промысел. Однако неожиданно огромный кашалот нападает на корабль. В результате моряки пересаживаются на шлюпки и пытаются выжить во власти необъятной стихии.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.