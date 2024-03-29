3 фильма о бескрайних и опасных морских просторах

Фильмы о необъятной морской стихии

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, действие которых связано с бескрайними морскими просторами.

Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Из глубины", 2024 год

Над Тихим океаном пролетает самолёт, который неожиданно терпит крушение. Авиалайнер оказывается на самой глубине. Однако некоторым людям удаётся уцелеть. Они изо всех сил пытаются спастись. Но время на исходе — в воздушном кармане самолёта заканчивается кислород.

"Во власти стихии", 2018 год

Молодые люди знакомятся на живописном острове Таити и понимают, что они созданы друг для друга. Герои решают отправиться в путешествие по океану. Однако их судно попадает в очень мощный ураган. Влюблённой паре предстоит спасти свои жизни.

"В сердце моря", 2015 год

Однажды судно, на борту которого находится около 20 человек, отправляется на китобойный промысел. Однако неожиданно огромный кашалот нападает на корабль. В результате моряки пересаживаются на шлюпки и пытаются выжить во власти необъятной стихии.