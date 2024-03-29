Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары ответили, почему кошка может постоянно линять
Автоэксперт Васильев рассказал, как распознать обман в автосервисе
Обезьяны оккупировали туристический городок в Таиланде
Вокруг света: пять секретов шведок по уходу за кожей
JDS: вскрыта капсула времени с молоком 117-летней выдержки
Шоколадно-банановые кексы: рецепт вкусного десерта
Почему стоит попробовать копать картошку вилами
В ГИБДД раскрыли семь методов быстро остановить машину при отказе тормозов
Сбережение денег — долгий, но важный процесс
3 фильма о бескрайних и опасных морских просторах

Фильмы о необъятной морской стихии

1:05
Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, действие которых связано с бескрайними морскими просторами.

Фильмы о необъятной морской стихии
Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Из глубины", 2024 год

Над Тихим океаном пролетает самолёт, который неожиданно терпит крушение. Авиалайнер оказывается на самой глубине. Однако некоторым людям удаётся уцелеть. Они изо всех сил пытаются спастись. Но время на исходе — в воздушном кармане самолёта заканчивается кислород.

"Во власти стихии", 2018 год

Молодые люди знакомятся на живописном острове Таити и понимают, что они созданы друг для друга. Герои решают отправиться в путешествие по океану. Однако их судно попадает в очень мощный ураган. Влюблённой паре предстоит спасти свои жизни. 

"В сердце моря", 2015 год

Однажды судно, на борту которого находится около 20 человек, отправляется на китобойный промысел. Однако неожиданно огромный кашалот нападает на корабль. В результате моряки пересаживаются на шлюпки и пытаются выжить во власти необъятной стихии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Не гоняйте лысого: самые частые ошибки в уходе за сфинксами
Не гоняйте лысого: самые частые ошибки в уходе за сфинксами
Последние материалы
Ветеринары ответили, почему кошка может постоянно линять
Автоэксперт Васильев рассказал, как распознать обман в автосервисе
Обезьяны оккупировали туристический городок в Таиланде
Вокруг света: пять секретов шведок по уходу за кожей
Фильмы о необъятной морской стихии
JDS: вскрыта капсула времени с молоком 117-летней выдержки
Шоколадно-банановые кексы: рецепт вкусного десерта
Почему стоит попробовать копать картошку вилами
В ГИБДД раскрыли семь методов быстро остановить машину при отказе тормозов
Сбережение денег — долгий, но важный процесс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников