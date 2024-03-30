Стала известна судьба детей-актёров из "Сказки о потерянном времени"

Как сложилась судьба детей-актёров из "Сказки о потерянном времени"

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Издание "Аргументы и Факты" опубликовало материал, в котором рассказало о судьбах детей-актёров советского фильма "Сказка о потерянном времени" режиссёра Александра Птушко.

Фото: pixabay.com by Didgeman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

О большинстве из них так ничего и неизвестно, однако получилось узнать о будущем 4 юных дарований.

Григорий Плоткин

На момент съёмок Григорию Плоткину было всего 10 лет. В картине он сыграл школьника Петю Зубова. После её выхода на экраны, актёр снялся ещё в нескольких проектах, однако затем резко перестал принимать участие в картинах.

Вместе с семьей Григорий Плоткин уехал в Израиль, а оттуда — в США. На новом месте он женился, и у него родилось 5 детей. В США актёр принял участие в нескольких местных картинах.

При этом в Голливуде есть некий Gregory Plotkin — монтажёр и режиссёр. Однако доподлинно неизвестно тот ли это Григорий Плоткин.

Лидия Константинова

Судя по данным "Кинопоиска", Лидия Константинова после роли Нади в "Сказке о потерянном времени" появлялась в целом множестве проектов.

При этом она окончила Театральное училище имени Щукина, после чего стала работать в Театре имени Вахтангова.

Евгений Соколов

Актёр сыграл молодого Прокофия Прокофьевича.

Когда он окончил школу, то стал учиться в институте иностранных языков имени Мориса Тореза. По итогу Евгений Соколов стал переводчиком.

Но, несмотря на это, он работал журналистом в Канаде. После "Сказки о потерянном времени" в фильмах больше участия не принимал.

Сергей Карпоносов

После окончания съёмок знаменитого фильма, Сергей Карпоносов попробовал себя в кастинге в картину "Сказка о царе Салтане". Но пробы так и не прошёл.

В итоге он окончил институт имени Г. В. Плеханова и работал по своей специальности.

При этом его брат Геннадий Карпоносов стал известным фигуристом: они вместе с Натальей Липичук ни единожды становились олимпийскими чемпионами и победителями других престижных соревнований.