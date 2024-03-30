Самые обожаемые фильмы режиссёра Мартина Скорсезе

Мартин Скорсезе — известный деятель кино, который получил признание, как мастер гангстерских картин. Среди снятых им фильмов есть "Славные парни", "Король комедии" и "Таксист". А в 2010 году издание "Paste" даже объявило его самым лучшим режиссёром современности.
Ранее Мартин Скорсезе признавался, какие именно фильмы являются его любимыми. Рассказываем о трёх из них, которые режиссёр указал самыми первыми.
Картина Стэнли Кубрика.
Капитанам Дэйву Боумэну и Фрэнку Пулу, а также бортовому компьютеру HAL 9000 поручена важная миссия — они должны выяснить причины слежки инопланетной расы за нашей планетой. Героев ждут множество приключений в космическом пространстве.
Фильм снял Федерико Феллини.
По сюжету у измотанного режиссёра никак не выходит снять новый проект. Тогда он погружается в воспоминания, в которых не представляется возможным отличить реальность от вымысла.
Режиссёром картины выступил Анджей Вайда.
Действие фильма происходит в 1945 году. Экс-студент Мацек получает задание. Ему нужно "убрать" высокопоставленного партийного деятеля. Однако происходит непредвиденное обстоятельство, и главный герой убивает 2-х рабочих. Мацеку предстоит скрываться.
Артист отреагировал на слухи о разводе.