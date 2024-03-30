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Самые обожаемые фильмы режиссёра Мартина Скорсезе

Любимые фильмы Мартина Скорсезе

1:36
Кино

Мартин Скорсезе — известный деятель кино, который получил признание, как мастер гангстерских картин. Среди снятых им фильмов есть "Славные парни", "Король комедии" и "Таксист". А в 2010 году издание "Paste" даже объявило его самым лучшим режиссёром современности. 

Любимые фильмы Мартина Скорсезе
Фото: flickr.com by Peabody Awards is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее Мартин Скорсезе признавался, какие именно фильмы являются его любимыми. Рассказываем о трёх из них, которые режиссёр указал самыми первыми. 

"2001 год: Космическая одиссея", 1968 год

Картина Стэнли Кубрика.

Капитанам Дэйву Боумэну и Фрэнку Пулу, а также бортовому компьютеру HAL 9000 поручена важная миссия — они должны выяснить причины слежки инопланетной расы за нашей планетой. Героев ждут множество приключений в космическом пространстве.

"8 с половиной", 1963 год

Фильм снял Федерико Феллини.

По сюжету у измотанного режиссёра никак не выходит снять новый проект. Тогда он погружается в воспоминания, в которых не представляется возможным отличить реальность от вымысла.

"Пепел и алмаз", 1958 год

Режиссёром картины выступил Анджей Вайда.

Действие фильма происходит в 1945 году. Экс-студент Мацек получает задание. Ему нужно "убрать" высокопоставленного партийного деятеля. Однако происходит непредвиденное обстоятельство, и главный герой убивает 2-х рабочих. Мацеку предстоит скрываться.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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